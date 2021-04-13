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Разведка США назвала Россию крупнейшим противником

News.ruиещё 4
2 часа назад
Разведка США в своём докладе оценила перспективы развития отношений с Россией в будущем. Там признали, что РФ не пойдёт на вооружённый конфликт, однако для Штатов будет оставаться крупнейшим мощным противником.
Разведка США назвала Россию крупнейшим противником
Фото: ReutersReuters
Ожидается, что РФ будет искать возможности для «прагматического сотрудничества» с Соединенными Штатами на своих условиях. Тем не менее, как это «заведено» в США, те вряд ли согласятся на такое партнёрство двух государств.
В докладе также говорится, что Россия так и останется «прямым конкурентом» в космической отрасли. Также утверждается, что наша страна создаёт «большой разнообразный и современный» арсенал с возможностью доставки ядерного оружия.
Ранее NEWS.ru писал, что Россия в ближайшее время остаётся ведущей угрозой для США в киберпространстве, утверждается в докладе американской разведки. Кроме того, в американской разведке выразили уверенность, что Россия считает кибератаки «приемлемым вариантом для сдерживания противников, контролирования эскалации и осуществления конфликтов».
В мире,Россия,Соединенные Штаты,
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