Разведка США назвала Россию крупнейшим противником

Разведка США в своём докладе оценила перспективы развития отношений с Россией в будущем. Там признали, что РФ не пойдёт на вооружённый конфликт, однако для Штатов будет оставаться крупнейшим мощным противником.

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Ожидается, что РФ будет искать возможности для «прагматического сотрудничества» с Соединенными Штатами на своих условиях. Тем не менее, как это «заведено» в США, те вряд ли согласятся на такое партнёрство двух государств.

В докладе также говорится, что Россия так и останется «прямым конкурентом» в космической отрасли. Также утверждается, что наша страна создаёт «большой разнообразный и современный» арсенал с возможностью доставки ядерного оружия.