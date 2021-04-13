Латвия выразила протест России из-за вечеринки

Министерство иностранных дел Лавтии выразило протест российскому дипломату, замеченному на вечернике, нарушающей правила по нераспространению коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Протест был выражен временному поверенному посольства России в ЛатвииВадиму Васильеву, который выполняет обязанности главы дипломатического представительства после отъезда российского посла.
«Временный поверенный посольства России выразил понимание позиции Министерства иностранных дел и указал, что этот случай не останется без внимания», — подчеркивает МИД.
Как сообщает РИА «Новости», речь идет о вечеринке, которую устроил военный атташе посольства России Руслан Ушаков 27 марта. По данным латышской стороны, на мероприятии присутствовали около десяти человек, что нарушает установленные в стране правила. Кроме того, как утверждает МИД Латвии, Ушаков показывал неприличные жесты соседям.