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МИД Латвии выразил протест дипломату из РФ из-за вечеринки

Газета.Ruиещё 2
5 часов назад
Министерство иностранных дел Лавтии выразило протест российскому дипломату, замеченному на вечернике, нарушающей правила по нераспространению коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Латвия выразила протест России из-за вечеринки
Фото: CC BY 2.0 / kishjar?CC BY 2.0 / kishjar?
Протест был выражен временному поверенному посольства России в Латвии Вадиму Васильеву, который выполняет обязанности главы дипломатического представительства после отъезда российского посла.
«Временный поверенный посольства России выразил понимание позиции Министерства иностранных дел и указал, что этот случай не останется без внимания», — подчеркивает МИД.
Как сообщает РИА «Новости», речь идет о вечеринке, которую устроил военный атташе посольства России Руслан Ушаков 27 марта. По данным латышской стороны, на мероприятии присутствовали около десяти человек, что нарушает установленные в стране правила. Кроме того, как утверждает МИД Латвии, Ушаков показывал неприличные жесты соседям.
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