Латвия выразила протест России из-за вечеринки

Как сообщает РИА «Новости», речь идет о вечеринке, которую устроил военный атташе посольства России Руслан Ушаков 27 марта. По данным латышской стороны, на мероприятии присутствовали около десяти человек, что нарушает установленные в стране правила. Кроме того, как утверждает МИД Латвии, Ушаков показывал неприличные жесты соседям.