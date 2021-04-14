Производство вакцины "Спутник V" началось в Сербии

«РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии», – сказано в Twitter фонда.
Как отмечается в сообщении, балканская республика стала первой страной в Южной Европе, выпустившей российский препарат от COVID-19.
Ранее запуск первой фазы производства вакцины «Спутник V» в Сербии был запланирован на май. К концу этого года намечен выход на полное производство препарата в этой стране.
Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что более 100 тыс. граждан Сербии вакцинировались от коронавируса «Спутником V». В марте он лично встретил очередную поставку вакцины из России и поблагодарил «российских друзей».