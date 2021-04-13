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Ущерб нанесен всем: в Турции испугались разорения отелей без россиян

Мария Иванова
1 час назад
Множеству турецких отелей, ориентированных на российских туристов, грозит разорение из-за ограничения перелетов Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на владельца турецкого турагентства.
Ущерб нанесен всем: в Турции испугались разорения отелей без россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как писал «Рамблер», оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю.
Аналогичный запрет наложили на полеты в Танзанию, также до 1 июня. В Роспотребнадзоре заявили, что из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.
Ростуризм посоветовал россиянам, купившим туры в Турцию и Танзанию с вылетом до июня, перенести поездки на более поздние даты или выбрать другие направления.
«Огромное число отелей, которые привязаны к российскому рынку, разорятся. Ущерб будет нанесен всем поставщикам, которые работают для отелей – от текстильщиков до мебельщиков, от производителей продукции до транспортных компаний», - заявил собеседник агентства.
Он добавил, что крестьяне, выращивающие овощи и фрукты, больше не смогут поставлять их отелям. По словам бизнесмена, перед началом сезона многие отельеры сделали ремонт и потратились на рекламу.
«Сейчас в одну секунду все рухнуло. Теперь они не смогут вернуть в банки кредиты и обанкротятся. Банки смогут забрать их (отели) за долги по цене в три-четыре раза ниже их реальной стоимости», - заявил он.
Бизнесмен связал решение российских властей со сближением Украины и Турции.
«Россия использовала свой сильный козырь – туризм. < > Мы продаем беспилотники Украине, но куда идет прибыль от этого - на пользу нашей стране, или компании-производителю Baykar?» - заключил он.
В мире,Ростуризм,Роспотребнадзор,Россия,Турция,
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