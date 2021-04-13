Ущерб нанесен всем: в Турции испугались разорения отелей без россиян

«Огромное число отелей, которые привязаны к российскому рынку, разорятся. Ущерб будет нанесен всем поставщикам, которые работают для отелей – от текстильщиков до мебельщиков, от производителей продукции до транспортных компаний», - заявил собеседник агентства.
«Сейчас в одну секунду все рухнуло. Теперь они не смогут вернуть в банки кредиты и обанкротятся. Банки смогут забрать их (отели) за долги по цене в три-четыре раза ниже их реальной стоимости», - заявил он.
«Россия использовала свой сильный козырь – туризм. < > Мы продаем беспилотники Украине, но куда идет прибыль от этого - на пользу нашей стране, или компании-производителю Baykar?» - заключил он.