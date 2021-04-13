Гордон рассказал о «секретном» оружии Украины

Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».
12 апреля пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Россия сосредоточила более 40 тысяч военнослужащих на восточной границе Украины. Она рассказала, что украинский лидер Владимир Зеленский запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Донбассе, но пока не получил ответа.
По мнению Гордона, сейчас ситуация совершенно иная, чем была в 2014 году, и Украина готова «дать отпор».
«Украинская армия будет стрелять — стрелять на поражение. Украинская армия сегодня обладает оружием, о котором не представляет Россия, она это оружие применит в случае, если кто-нибудь из российской армии пересечет границы с Украиной», - заверил он.
Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак призвал США разместить на Украине зенитные ракетные комплексы «Пэтриот».
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отмечал, что передвижение войск по российской территории не представляет угрозы ни для одной страны мира, в том числе для Украины, и не должно вызывать ни у кого обеспокоенности.