В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Украина отвергла возможность войны за Донбасс

Lenta.ru
3 часа назад
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отверг возможность наступления на Донбасс. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time, создателем которого является бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.
Украина отвергла возможность войны за Донбасс
Фото: Francisco Seco / ReutersFrancisco Seco / Reuters
«Украина не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий. Украина привержена решать ситуацию в Донбассе дипломатическим путем», — заявил Кулеба.
12 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена нарастить военную поддержку страны и способствовать ее скорейшему вступлению в НАТО.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.
В мире,Украина,Дмитрий Кулеба,Александр Клименко,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Министерство обороны,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители