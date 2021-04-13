"Действия России необоснованны": Генсек НАТО поддержал Украину

Генеральный секретарь НАТОЙенс Столтенберг заявил о полной поддержке альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины и назвал «необоснованной и необъяснимой» переброску российских военнослужащих к границе. Об этом пишет ТАСС.
Такое заявление Столтенберг сделал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе.
«Альянс пристально отслеживает переброску тысяч российских военных к границам с Украиной, что является крупнейшим военным усилением с 2014 года. Эти действия остаются необоснованными и необъяснимыми», - отметил генсек НАТО.
Он подчеркнул, что альянс полностью поддерживает Украину и в прошлом году уже ввел санкции и разместил свои войска у границ с Россией.
«Рамблер» писал, что ранее заместитель руководителя офиса украинского президента Роман Машовец заявил о скоплении российских военнослужащих у границ Украины. Машовец призвал страны НАТО, которые граничат с Украиной, повысить уровень боевой готовности войск.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передвижение войск по российской территории не представляет угрозы ни для одной страны мира, в том числе для Украины, и не должно вызывать ни у кого обеспокоенности.