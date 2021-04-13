Алиев вновь "присоединил" земли Армении Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал ряд заявлений об Армении в ходе конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество» в Баку . В частности, он выразил обеспокоенность модернизацией армянской армии и возможными попытками реванша с армянской стороны.

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Отмечается, что Алиев вновь назвал Сюникскую область Армении «исторической землей Азербайджана».

«Мы хотим, чтобы молодое поколение знало, что Зангезур является исторической землей Азербайджана», – передает слова президента «Sputnik Армения» со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, данная область была передана Армении в 1920 году, а до этого «принадлежала нам». «Озеро Гейча они называют Севаном . Достаточно взглянуть на карту начала 20 века, вы не увидите там Севана. То же самое касается и Иревана. Они разрушили историческую часть Иревана. Это очевидный факт, азербайджанцы, включая моих предков, жили там», – сказал Алиев.

Он добавил, что азербайджанцы вернутся туда, но «не на танках». «Если мы возвращаемся к Зангезурскому коридору, если используем этот путь, почему бы нам не вернуться в Иреван? Придет время, мы это сделаем», – заявил президент Азербайджана.

Также Алиев заявил об обеспокоенности по поводу планов модернизации армянской армии при содействии России.

«Свою позицию мы изложили нашим российским партнерам. Для чего это делается? Любое намерение добиться реванша будет решительно пресечено», – сказал он.

Президент уточнил, что азербайджанские пограничные войска находятся в непосредственной близости от армянской стороны, однако никаких инцидентов не происходят, что свидетельствует об отсутствии военных планов.

Также Алиев поднял вопрос об открытии региональных коммуникаций, в частности коридоре через Сюникскую область Армении. По словам президента, он не может быть открыт без согласия и участия Турции. «Турция не является участником трехсторонней рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров трех стран. Однако мы информируем Турцию о вопросах, которые обсуждаем. Если Армения хочет положить конец проблемам в отношениях, стать транзитной страной, это сможет сделать только Турция», – сказал он.

Между тем президент Азербайджана обвинил Армению в тюркофобии и территориальных претензиях к Турции. Он заявил, что Анкара якобы намерена предпринять конструктивные шаги, но Армения должна дать адекватный ответ. «Что должна сделать Армения в первую очередь? Они должны отказаться от территориальных притязаний к Турции, переписать Конституцию, принять новую», – сказал президент Азербайджана.

Официальный Ереван пока не прокомментировал высказывания Алиева.