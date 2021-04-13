Пока вы спали: задержанные в Дубае украинки прервали молчание

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Участницы «голой фотосессии» в Дубае сделали заявление

Участницы эротической фотосессии в Дубае, где на балконе гостиницы абсолютно голыми позировали более десяти девушек, вернулись в Киев и рассказали о причинах своего задержания в ОАЭ, пишет «Лайф».

Одна из девушек заявила, что не выходила на балкон, а ее коллеги, принимавшие участие в скандальной фотосессии, не «эскортницы», а «максимум снимались для Playboy».

По ее словам, некоторые из моделей попали под стражу не из-за вызывающего поведения, а из-за нарушения карантинных норм.

Россия является «опаздывающим производителям» по уровню развития передовых производственных технологий и рискует навсегда остаться в отстающих. Такое мнение в своем докладе высказали эксперты Высшей школы экономики пишет РБК.

По данным экспертов, основные статьи экспорта продвинутых технологий из России — аэрокосмическое производство, ядерные технологии и вооружение.

При этом Россия уступает не только «лидерам глобального производства» - Германии, Нидерландам, Швейцарии, Бельгии, Чехии, Венгрии и Вьетнаму, но и «догоняющим производителям», в том числе Польше, Румынии и Словакии.

Ряд крупных экспортеров - Louis Dreyfus, KZP, Bunge и Sierentz Global Merchants, Cargill и Gemcorp - приостановили закупку пшеницы, поскольку не готовы работать с высокими экспортными пошлинами. Об этом со ссылкой на осведомленные источники в отрасли сообщает «Коммерсант».

По мнению экспертов, экспортеры ждут снижения цен на пшеницу на российском рынке, когда возникнет необходимость освобождать мощности по хранению под новый урожай.

Однако, по их словам, существует риск «не успеть» с закупками, так как в России нет сверхвысоких запасов пшеницы.

Ночью сгорели иномарки руководителя фракции ЛДПР в Белогорском городском Совете народных депутатов Натальи Михайловой и ее коллеги по партии. Михайлова заявила о поджоге и связала его с политической деятельностью, пишет РИА Новости.

«Мы провели расследование по ремонту дороги Металлургической в Белогорске, независимая экспертиза установила, что почти на 11 миллионов рублей не выполнены работы, ещё примерно на 26 миллионов рублей – некачественные. Такие методы как поджог я считаю методами из 90-х годов», - подчеркнула она.

Владимир Катцов. В России за десять лет температура выросла на 0,51 градуса Цельсия при среднемировом показателе 0,18 градусов. Об этом РИА Новости заявил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета