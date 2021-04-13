В ДНР назвали точку невозврата в конфликте в Донбассе

«Украинские власти не услышали голос русскоговорящего населения. Ведомые своей националистической идеей, они решили применить против мирного населения оружие», — сказала Мартьянова, отметив, что это стало точкой невозврата.
«Нам чужды те ценности и идеалы, которые Запад активно насаждал и насаждает в Украине. Мы не смогли бы жить бок о бок с людьми, которые считают Бандеру героем, не чтят подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, уничтожают наши духовные ценности, запрещают говорить на родном языке», — подчеркнула Мартьянова.