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В ДНР назвали точку невозврата в конфликте в Донбассе

Lenta.ruиещё 3
6 часов назад
Заместитель председателя Общественной палаты самопровозглашенной Донецкой народной республики Екатерина Мартьянова назвала событие, которое стало точкой невозврата в истории конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
В ДНР назвали точку невозврата в конфликте в Донбассе
Фото: ReutersReuters
По ее словам, Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года принял решение начать Антитеррористическую операцию (АТО).
«Украинские власти не услышали голос русскоговорящего населения. Ведомые своей националистической идеей, они решили применить против мирного населения оружие», — сказала Мартьянова, отметив, что это стало точкой невозврата.
При этом она отметила, что, если бы Киев не объявлял АТО, решение Донбасса бы не изменилось.
«Нам чужды те ценности и идеалы, которые Запад активно насаждал и насаждает в Украине. Мы не смогли бы жить бок о бок с людьми, которые считают Бандеру героем, не чтят подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, уничтожают наши духовные ценности, запрещают говорить на родном языке», — подчеркнула Мартьянова.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе.
В мире,Денис Пушилин,
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