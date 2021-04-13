МИД РФ призвал США держаться подальше от Крыма

В пятницу СМИ сообщили, что 15 дней назад США уведомили Турцию о том, что в Черное море войдут два их военных корабля и пробудут там до 4 мая. Согласно Конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, желающие преодолеть их должны предупреждать Анкару об этом по меньшей мере за 15 дней.
Сегодня Рябков заявил заход американских военных кораблей в Черное море является провокацией и игрой на нервах у России. Он рекомендовал США держаться подальше от Крыма и черноморского побережья.
В марте, как сообщал «Рамблер», заместитель министра обороны России Андрей Картаполов рассказал, что в 2021-м вооруженные силы Украины и НАТО планируют провести в черноморском регионе восемь совместных учений с участием около 11 тысяч военных.
На этом фоне власти России принимают необходимые меры для пресечения угроз безопасности государства. Картаполов заверил, что группировка российских войск на полуострове не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, который посягнет на территориальную целостность России.