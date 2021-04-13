Китай выступил против сброса воды с "Фукусимы" в океан

В 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, в результате которого погибли более 18 тысяч человек, а также произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Спустя десять лет, 13 февраля 2021 года, на северо-востоке Японии произошло
мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,1. Эпицентр был зафиксирован в районе префектуры Фукусима. Представитель национального метеорологического управления Японии заявил
, что подземные толчки оказались афтершоком 2011 года. 14 февраля на АЭС в Фукусиме обнаружили
утечку радиоактивной воды.