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Китай выразил протест Японии из-за решения слить воду с «Фукусимы» в океан

Lenta.ru
1 час назад
МИД КНР выразил протест Японии из-за решения слить в океан с аварийной АЭС «Фукусима-1» воду, очищенную от большинства опасных радиоактивных веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
Китай выступил против сброса воды с "Фукусимы" в океан
Фото: EPAEPA
Китайские власти намерены обсудить этот вопрос с международным сообществом и, возможно, предпринять ряд контрмер.
«Подобные действия свидетельствуют о крайней безответственности, они наносят серьезный ущерб здоровью и ставят под угрозу безопасность населения соседних государств», — говорится в заявлении. Также в тексте уточняется, что односторонние действия японской стороны могут привести «к заражению радиацией вод Тихого океана и привести к генетическим нарушениям».
Ранее сообщалось, что власти Японии официально разрешили слить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Процесс подготовки к сбросу в океан воды займет примерно два года.
В 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, в результате которого погибли более 18 тысяч человек, а также произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Спустя десять лет, 13 февраля 2021 года, на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,1. Эпицентр был зафиксирован в районе префектуры Фукусима. Представитель национального метеорологического управления Японии заявил, что подземные толчки оказались афтершоком 2011 года. 14 февраля на АЭС в Фукусиме обнаружили утечку радиоактивной воды.
В мире,Экология,МИД,Япония,Китай,
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