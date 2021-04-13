Савченко: власти Украины обманули участников конфликта в Донбассе

Бывший депутат Рады Надежда Савченко заявила, что власти Украины на протяжении последних лет «плевали» на участников боевых действий в Донбассе, в том числе обманывая их с обещанной землей. Об этом она сказала в эфире телеканала «Наш».

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Она отметила, что участники АТО (антитеррористической операции, так киевские власти называли вооруженный конфликт в Донбассе — «Газета.Ru») до сих пор не получили обещанные властями «свои два гектара». Савченко сообщила, что она эту землю также не получила.

По ее словам, инциденты, когда власти крадут землю у участников боевых действий на востоке Украины, случаются повсеместно. «Завтра вы будете лоббировать закон, чтобы продать землю, открыть рынок, продать ее иностранцам. Вы этим не подрываете боевой дух?» — заявила Савченко.

Как указала она, после «майдана» многие украинцы испытывали оптимизм, поэтому на войну в Донбассе поехало много добровольцев. Экс-парламентарий выразила уверенность, что «в этот раз» такого не будет. «Не будет, потому что семь лет показали, как власть умеет плевать на участников АТО и на людей», — пояснила Савченко.