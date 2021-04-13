В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

США не планируют отзывать своего посла из России

RT на русском
12 минут назад
Правительство США не планирует отзывать из России своего посла Джона Салливана, сообщили в Госдепартаменте.
США отказались отзывать своего посла из России
Фото: ReutersReuters
«Нет планов отзывать посла Салливана в ответ на решение России [о приглашении на консультации в Москву российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова]», — цитирует ТАСС представителя Госдепа.
Таким образом в американском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали публикацию CNN о том, что американский президент Джо Байден не намерен в обозримом будущем менять главу дипмиссии в Москве.
В Госдепе отметили, что работа Салливана важна для развития двусторонних отношений.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству IRNA заявил, что американская сторона никак не может отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования.
В мире,Джон Салливан,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,Сергей Лавров,МИД,Госдеп США,ИА IRNA,CNN,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители