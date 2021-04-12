Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в понедельник, 12 апреля, заявил, что страна в настоящий момент переживает самый тяжелый период пандемии коронавируса нового типа.
Подчеркивается, что сейчас не менее 80 процентов населения Турции живут в городах с очень высоким риском заражения коронавирусной инфекцией.
Напомним, ранее сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия приняла решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня. Такие меры приняты в целях профилактики завоза коронавируса нового типа.