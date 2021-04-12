Зеленский утвердил деятельность лидера Украины в Крыму

Представительство президента в Крыму, как предписывает указ, должно принимать участие в разработке предложений по формированию и обеспечению реализации государственной политики по "деоккупации и реинтеграции" территории Крыма. На представительство возложены обязанности по информированию международных партнеров о фактах нарушения прав и основных свобод человека, а также норм международного гуманитарного права.

История представительства

Референдум в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.