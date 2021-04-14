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Турчинов назвал «позором и унижением» решение Зеленского по Донбассу

News.ruиещё 4
1 час назад
Глава центрального штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что решение главы государства Владимира Зеленского об отводе войск с позиций в Донбассе было «позорным и унизительным» для страны.
С удивлением прочитал интервью Зеленского «TIME», где президент заявил, что не надо было освобождать Шумы и другие населённые пункты на Донбассе в связи с тем, что там были потери наших воинов. Хочу напомнить действующему президенту, что в 2014 году были освобождены 2/3 Донбасса. После 2015 года мы использовали тактику пошагового наступления, при каждой возможности освобождая хотя бы небольшой населённый пункт, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
По его словам, после заключённого в 2020 году перемирия украинская армия потеряла много военных из-за снайперского и артиллерийского огня, но ВСУ были лишены возможности «адекватно реагировать на провокации». Как результат — Украина после нового года понесла значительно больше потерь, чем во время освобождения территорий ранее.
Позорно и унизительно вместо того, чтобы освобождать родную землю, — отводить войска и обсуждать «инспектирования» наших позиций террористами и российскими наёмниками, — заявил Турчинов.
Он также осудил «срыв» Зеленским гособоронзаказа, а также заморозку денежного обеспечения военным и увеличения оборонного потенциала. По мнению Турчинова, украинские власти постоянно твердят про отказ от военного решения конфликта на Донбассе, чтобы «в Кремле ничего такого не заподозрили и не обиделись».
Как сообщал NEWS.ru, бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что в случае эскалации конфликта на Донбассе украинцев ждёт катастрофа. По словам экс-парламентария, события будут происходить «быстро и кроваво». Украина, подчеркнула Савченко, может потерять всё, если не научится управлять государством.
В мире,Видео,Владимир Зеленский,Надежда Савченко,Александр Турчинов,Петр Порошенко,Верховная Рада,Украина,
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