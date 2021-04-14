С удивлением прочитал интервью Зеленского «TIME», где президент заявил, что не надо было освобождать Шумы и другие населённые пункты на Донбассе в связи с тем, что там были потери наших воинов. Хочу напомнить действующему президенту, что в 2014 году были освобождены 2/3 Донбасса. После 2015 года мы использовали тактику пошагового наступления, при каждой возможности освобождая хотя бы небольшой населённый пункт, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Позорно и унизительно вместо того, чтобы освобождать родную землю, — отводить войска и обсуждать «инспектирования» наших позиций террористами и российскими наёмниками, — заявил Турчинов.