По его словам, после заключённого в 2020 году перемирия украинская армия потеряла много военных из-за снайперского и артиллерийского огня, но ВСУ были лишены возможности «адекватно реагировать на провокации». Как результат — Украина после нового года понесла значительно больше потерь, чем во время освобождения территорий ранее.