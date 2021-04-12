На Украине предложили референдум о выборах в Донбассе

Первый вице-спикер Верховной Рады и депутат от партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук предложил вынести вопрос о проведении выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе на всеукраинский референдум. Об этом сообщает портал News 24.

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По его словам, дискуссия о необходимости выборов в Донбассе имеет государственное значение, а украинцы должны иметь право высказать свою позицию по ней наряду с вопросами об интеграции в Евросоюз НАТО . При этом Стефанчук подчеркнул, что не видит смысла обсуждать на референдуме «какие-то мелкие узкополитические вещи».

Депутат призвал поддержать инициативу все парламентские партии, а также предложил собственную формулировку вопроса для внесения в бюллетень: «Соглашаемся ли мы, что выборы на временно оккупированных территориях будут проводиться после возвращения полного контроля над границей».

Пункт о проведении выборов на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) закреплен в Минских соглашениях. Согласно положениям документа, они должны состояться после отвода с позиций вооруженных сил обеих сторон и предоставления Донбассу особого статуса. Украина согласна на проведение выборов только после получения контроля над границей с Россией.