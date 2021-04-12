Надоели инструкции: Эстония задумалась о выходе из ЕС

Недовольство политикой властей серьезно проявляется во многих странах Европейского Союза . Так, в Эстонии начали бурлить настоящие страсти. Ряд активистов ратует за то, чтобы страна покинула еврообъединение и наконец-то стала независимым государством.

Соответствующая петиция была размещена на одном из сайтов, где публикуются инициативы простых эстонцев. На этот раз выразителем недовольства большого числа жителей этого европейского государства стал член национал-консервативной партии EKRE Кенно Пыльтсам.

Политический деятель пояснил, что его родина имеет право выйти из ЕС, так как вхождение в Союз по результатам референдума 2003 года было недействительным. Политик хочет, чтобы Эстония снова стала суверенным государством с собственным взглядом на происходящее в мировом пространстве. Пыльтсама весьма раздражает, что действующие руководители страны все делают по указке американцев.

Активные эстонцы предлагают провести новый референдум и решить судьбу родной страны. Сейчас в государстве идет интенсивный сбор подписей, пишет портал "Sputnik Мeedia".

Эстонское национал-консервативное издание Uued Uudised (UU) обратилось к властям республики с предложением потребовать от Германии компенсацию за «оккупацию» национальных земель немецкими рыцарскими орденами в течение 700 лет.

Как полагают журналисты, в современном западном обществе существует тренд на покаяние перед потомками бывших рабов, им принято выплачивать большие компенсации.

«Такие новости приходят из американской Калифорнии и из других мест. Пособия также выплачиваются коренным народам Австралии и Новой Зеландии», — говорится в публикации.

Авторы статьи утверждают, что эстонцы на протяжении семи веков также страдали от оккупации немецких рыцарей, «которые держали их в унизительных условиях». «Эстония по-прежнему полна крепостей, построенных иностранными войсками», — считают журналисты.

В связи с этим они предложили действующему немецкому правительству публично извиниться перед прибалтийскими народами за вооруженные конфликты в Прибалтике, в том числе за битву Мадисева 1217 года, в которой войска немецких меченосцев разбили объединенное эстонское ополчение.

«Рабство эстонцев является вполне реальной исторической несправедливостью, мы требуем свою собственную долю», — резюмировали в UU. Руководство Эстонии пока никак не отреагировало на призыв.

Территория современной Эстонии была включена в состав земель немецких военно-монашеских орденов после Ливонского крестового похода в начале XII века. Позже она в разное время переходила под покровительство Дании, Швеции и России.

Логистическая стратегия Эстонии не поддержит транзитную отрасль страны, пострадавшую из-за пандемии и ссоры с Россией. Об этом сообщил ФБА «Экономика сегодня» доктор экономических наук, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, главный научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН Николай Межевич.

Эстония не способна нарастить объёмы железнодорожных грузоперевозок без участия России. Подобный вывод сделал глава «Эстонской железной дороги» Кайдо Циммерманн. По его мнению, в последнее время отрасль значительно пострадала на фоне сокращения транзитных объёмов, а усугубилась ситуация из-за пандемии коронавируса. В первую очередь на грузоперевозки повлияли ограничения, введённые в государствах с целью предотвращения роста количества заболевших.

Кайдо Циммерманн отметил, что сказались и охладевшие отношения Таллина и Москвы. Перевозки в контейнерах в федеральный центр России упали на 40%, осталось два состава на Москву и Калугу, груженных автомобилями, но так как поставок сейчас нет, они не работают. Из-за этого ЭЖД сократила около 8,5% работников из-за рекордного падения грузооборота.

В медицине имеется понятие реанимационных процедур, то есть когда человек умирает или умер, а его пытаются вернуть к жизни. Концепция эстонского транзита, связанная с Россией, Китайской Народной Республикой, скончалась лет пятнадцать назад, поэтому реанимационные процедуры в этом случае не спасут. Точно не в этой цивилизации, считает Николай Межевич.

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс и российский министр иностранных дел Сергей Лавров договорились в ходе телефонной беседы продолжить работу в направлении ратификации договора о границе. Об этом заявили в пятницу в пресс-службе эстонского внешнеполитического ведомства.

Рамблер

"Эстония и Россия - соседствующие страны, и поэтому нам необходимо общаться друг с другом, - заявила Лийметс. - Даже если у нас есть разногласия и наши мнения по многим вопросам расходятся. В телефонной беседе [с Лавровым] я подняла в качестве важной темы двухсторонних отношений вопрос ратификации подписанного в 2014 году пограничного договора между нашими странами".

Она добавила, что правительство Эстонии выразило готовность продолжить работу в этом направлении.

"Действующий пограничный договор придает очень важную как для самой Эстонии, так и для ее союзников уверенность, - считает она. - Это касается и нашей безопасности, и борьбы с организованной преступностью, транзитом наркотиков, контрабандой и торговлей людьми. Мы пришли к общему мнению, что консультации следует продолжить".

Линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран. По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии. После вхождения республики в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонных переговоров с эстонской коллегой Эвой Марией Лийметс отметил важность решения проблемы с дискриминацией русскоязычного населения республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Российский министр напомнил, что в Эстонии массово сохраняется политика невыдачи гражданства русскоязычному населению, "выдавливается" из информационного и образовательного пространства русский язык. Кроме того, Лавров заявил о преследовании русскоязычных СМИ. Он также обозначил случаи "фальсификации истории" и отметил их неприемлемость.