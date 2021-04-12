В Эстонии собирают подписи о выходе из Евросоюза

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Некоторое время назад активист национал-консервативной партии EKRE Кенно Пыльтсам организовал на сайте народных инициатив Rahvaalgatus.ee сбор подписей под петицией с требованием объявить недействительными результаты референдума 2003 года о вступлении Эстонии в Евросоюз, потому что инициативу поддержали менее половины граждан.

«Мы должны инициировать EXIT», — призвал Пыльтсам.

Он потребовал организовать референдум по вопросу о том, должна ли Эстония оставаться в составе ЕС. На данный момент под петицией подписались 1345 человек. Тысячи подписей достаточно, чтобы вопрос был вынесен на обсуждение парламента.