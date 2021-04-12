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В Эстонии собирают подписи о выходе из Евросоюза

Артём Кульша
11 часов назад
В Эстонии организован сбор подписей о выходе страны из Европейского союза. Об этом сообщает Sputnik Meedia.
В Эстонии собирают подписи о выходе из Евросоюза
Фото: ТАССТАСС
Некоторое время назад активист национал-консервативной партии EKRE Кенно Пыльтсам организовал на сайте народных инициатив Rahvaalgatus.ee сбор подписей под петицией с требованием объявить недействительными результаты референдума 2003 года о вступлении Эстонии в Евросоюз, потому что инициативу поддержали менее половины граждан.
«Мы должны инициировать EXIT», — призвал Пыльтсам.
Он потребовал организовать референдум по вопросу о том, должна ли Эстония оставаться в составе ЕС. На данный момент под петицией подписались 1345 человек. Тысячи подписей достаточно, чтобы вопрос был вынесен на обсуждение парламента.
В марте, как сообщал «Рамблер», журналист Лоран Эрбле высказал мнение, что пример Великобритании показал, что выход из Европейского союза может быть выгоднее пребывания в нем, а начало Францией процесса выхода из Евросоюза является реальным, потому что ЕС не оказывает странам — членам необходимой экономической поддержки, призывает сократить расходы на медицину и снизить заработные платы медикам и медленно ведет переговоры по закупке вакцин от коронавирусной инфекции.
В мире,ЕС,ИА Sputnik,Эстония,
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