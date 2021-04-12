В Эстонии собирают подписи о выходе из Евросоюза

Некоторое время назад активист национал-консервативной партии EKRE Кенно Пыльтсам организовал на сайте народных инициатив Rahvaalgatus.ee сбор подписей под петицией с требованием объявить недействительными результаты референдума 2003 года о вступлении Эстонии в Евросоюз, потому что инициативу поддержали менее половины граждан.
Он потребовал организовать референдум по вопросу о том, должна ли Эстония оставаться в составе ЕС. На данный момент под петицией подписались 1345 человек. Тысячи подписей достаточно, чтобы вопрос был вынесен на обсуждение парламента.
В марте, как сообщал «Рамблер», журналист Лоран Эрбле высказал мнение, что пример Великобритании показал, что выход из Европейского союза может быть выгоднее пребывания в нем, а начало Францией процесса выхода из Евросоюза является реальным, потому что ЕС не оказывает странам — членам необходимой экономической поддержки, призывает сократить расходы на медицину и снизить заработные платы медикам и медленно ведет переговоры по закупке вакцин от коронавирусной инфекции.