Турецких экс-адмиралов заподозрили в "психатаке"

Турции на протяжении целой недели не стихает скандал вокруг публичного письма отставных адмиралов в поддержку Конвенции Монтрё, регулирующей проход кораблей через Босфор и Дарданеллы. Судьба документа оказалась предметом всевозможных спекуляций после решения Анкары отказаться от Стамбульской конвенции по защите женщин от насилия и последовавшего за этим заявления спикера местного парламента Мустафы Шентопа о неотъемлемом праве президента разрывать международные договоры. Ход полемики оказался намного интереснее её содержания.

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Некоторые из задержанных после публичного обращения адмиралов будут оставаться в руках правоохранительных органов ещё несколько дней, постановил суд республики. Бывшие военачальники стали объектом расследования и шквальной критики со стороны ряда турецких политиков после письма в адрес официальных властей. В своём послании адмиралы выразили беспокойство ходом дискуссии о создании параллельного Босфору канала «Стамбул» и о судьбе Конвенции Монтрё. Они призвали остановить обсуждение возможного отказа от этого международного договора, регулирующего судоходство.

Повод дало выступление Мустафы Шентопа, являющегося членом президентской Партии справедливости и развития (ПСР), в телеэфире. Комментируя нашумевшее решение Анкары переосмыслить действие Стамбульской конвенции по защите женщин от насилия, спикер парламента напомнил, что у главы государства есть неоспоримое право отменять участие страны в международных договорённостях, отметив в то же время: есть разница между тем, что возможно, и тем, что вероятно. На наводящий вопрос, относится ли это к Конвенции Монтрё, Шентоп ответил утвердительно. Это было немедленно интерпретировано экспертами и оппозиционными политиками как признак надвигающегося расторжения важного соглашения о проливах.

Табу на проливы

Спекуляции о пересмотре турецкого участия в Конвенции Монтрё в последние годы появляются с той же периодичностью, что и разговоры о росте протестного потенциала внутри армейских кругов. Причём импульс нередко дают сами системные политики разного калибра. Что касается реальных действий, то власти республики не делают никаких шагов в сторону отказа от Конвенции, но в то же время посылают сигналы, что далеко не все положения международного договора от 1936 года в полной мере актуальны и отвечают интересам Турции. Некоторые эксперты и ветераны дипломатической службы утверждают, что Конвенция — «одна из величайших дипломатических побед, когда-либо достигнутых в современной турецкой истории», и «было бы почти невозможно добиться других условий, столь же выгодных для Турции».

Поток домыслов часто докатывается и до последствий подобного демарша для черноморских государств. Когда в очередном районе Сирии появляются намёки на трения между Анкарой и Москвой, как российские, так и турецкие аналитики иногда рассуждают, что проход российских судов через турецкие проливы может быть попросту блокирован. Причём якобы это может быть сделано на основании одной из статей Конвенции Монтрё, которая даёт Турции возможность — в случае участия в войне и при «непосредственной военной опасности» — запретить проход через проливы любым военным кораблям и менять режим судоходства по своему усмотрению.

Специально для того, чтобы объяснить, угрожают ли российским интересам выход Анкары из Конвенции и строительство канала «Стамбул», на этой неделе посол в Турции Алексей Ерхов появился в телеэфире. Он заметил, что Конвенция Монтрё — «это документ, который действует и который, как видится, будет действовать». В то же время глава российской дипмиссии заметил, что проект «Стамбул» никак не сможет отменить требования международного соглашения, за судьбу которого беспокоятся отставные турецкие адмиралы.

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"Если строится канал «Стамбул», то всё равно через Дарданеллы трафик должен будет осуществляться", — заметил Ерхов.

Из его высказываний следует, что слухи вокруг Монтрё и нового канала не имеют оснований.

Значение скандала

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что его страна не собирается пересматривать действие Конвенции Монтрё и сохраняет приверженность договору. Турецкий лидер в то же время ответил на выпады критиков создания канала «Стамбул».

"Независимо от того, кто что хочет или не хочет, мы начинаем и мы сделаем канал «Стамбул», который будет служить нашему народу", — уверил глава государства.

Впервые инициатива по созданию новой судоходной артерии в 100 км к западу от Стамбула была анонсирована Эрдоганом накануне выборов в 2011 году. Критики проекта, среди которых — видный оппозиционный политик и мэр Стамбула Экрем Имамоглу, утверждают, что схема по строительству вызывает сомнения с точки зрения финансовой прозрачности. А активисты-экологи вовсе считают, что сооружение канала нанесёт непоправимый урон окружающей среде. Однако есть точка зрения, что нынешний шум вокруг выхода из Конвенции Монтрё только посрамит критиков и поможет апологетам строительства «Стамбула».

Что касается письма адмиралов, в ситуации вокруг него есть и другие оттенки. В разговоре с NEWS.ru турецкий политолог Юсуф Эрим заметил, что время и способ появления публичного послания 104 отставных военачальников заслонили собой его месседж.

"Когда мы смотрим на историю Турции, аналогичные заявления, которые делались военными деятелями, превысившими свои полномочия в политической сфере, приводили к недемократическому развитию событий — начиная государственными переворотами и заканчивая крахом правительств. Эти отставные адмиралы очень хорошо знают родную историю, поэтому я считаю, что они твёрдо понимали, как будут восприняты их заявления. Это было управление восприятием или психологическая операция", - заявил Эрим.

Турецкое правительство не намерено пересматривать Конвенцию Монтрё, поэтому озабоченность, выраженная в послании отставных адмиралов, выглядит необоснованной, полагает аналитик.

Собеседник NEWS.ru замечает, что многие из этих титулованных адмиралов имеют свободный доступ к ряду медиаплатформ в Турции. Они регулярно выступают по телевидению в качестве гостей и могут свободно выражать своё мнение. В связи с этим реакция властей на письмо — это не вопрос свободы слова.

"Это реакция, триггером которой стали исторические прецеденты подобных действий и переход за границы военной сферы с попыткой залезть в политическую. Во многих странах действуют аналогичные законы, ограничивающие политические выступления военнослужащих. В этом отношении Турция ничем не отличается", — отмечает Эрим.

Запад воспринимает подчинение военных гражданским властям как должное, однако в Турции это реформа и видение, которые внедряются Эрдоганом только на протяжении последних 15 лет, заключает эксперт.

В Турции после того, как группа более чем из ста отставных старших офицеров военно-морского флота страны выступила с заявлением о необходимости прекращения всех дискуссий о возможном выходе Анкары из конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, в стране были арестованы десять бывших адмиралов. Об этом 5 апреля сообщает телекомпания Al Jazeera.

Также в рамках расследования, начатого главным прокурором турецкой столицы, четырём другим подозреваемым приказано явиться в полицию Анкары в течение трёх дней. Их решили не задерживать из-за их возраста.

Отмечается, что прокуратура посчитала заявление отставных офицеров нарушающим Уголовный кодекс Турции и вменила в вину авторам заявления сговор с целью свержения конституционного строя и подрыва безопасности государства.

В настоящее время в домах задержанных проходят обыски.

Турецкий суд удовлетворил в четверг требование прокуратуры продлить срок задержания отставных адмиралов, подписавшихся под открытым письмом в поддержку Конвенции Монтрё, еще на четыре дня. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

По его данным, 10 адмиралов будут задержаны еще на четыре дня в рамках проводимого расследования.

В минувшие выходные более 100 отставных адмиралов подписались под письмом, в котором они заявили, что с беспокойством следят за обсуждением темы создания канала "Стамбул" (параллельно Босфору) и Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы в контексте юрисдикции отмены международных договоров. Они призвали прекратить любые дискуссии о возможности выхода страны из Конвенции Монтрё. Военные также указали в своем письме, что необходимо сохранить действующую Конституцию Турции на фоне инициативы президента страны Тайипа Эрдогана о разработке нового основного закона.