Зеленский запросил переговоры с Путиным

Мендель сообщила, что Россия сосредоточила более 40 тысяч военнослужащих на восточной границе Украины и более 40 тысяч военных в Крыму. Она рассказала, что в ближайшее время Зеленский отправится в Париж для переговоров относительно данной ситуации.