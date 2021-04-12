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Зеленский запросил переговоры с Путиным

Артём Кульша
54 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Донбассе. Об этом пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель сообщила Reuters.
«Из администрации президента поступила просьба поговорить с Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», — заявила она.
Мендель сообщила, что Россия сосредоточила более 40 тысяч военнослужащих на восточной границе Украины и более 40 тысяч военных в Крыму. Она рассказала, что в ближайшее время Зеленский отправится в Париж для переговоров относительно данной ситуации.
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в последние дни не видел запросов украинской стороны о переговорах с Путиным. Он добавил, что российскому лидеру есть что сказать украинскому по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны в Донбассе.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что активировали Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности и направили России, согласно предусмотренной им процедуре, официальный запрос о предоставлении разъяснений относительно существенного роста ее военного присутствия вдоль границы с Украиной и в Донбассе. Москва ответила, что не ведет такой деятельности и отказалась участвовать в консультациях по снижению напряжения и встрече с участием других государств-участников ОБСЕ, созванной Украиной 10 апреля.
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