Швеция пожалуется ЕС на кибератаки России

Шведская прокуратура сообщила во вторник в пресс-релизе, что закрыла предварительное следствие о якобы осуществленных РФ в период с декабря 2017 года по май 2018-го кибератаках на Федерацию спорта Швеции в связи с отсутствием условий для судебного преследования за границей или экстрадиции в королевство. Расследование проводилось полицией безопасности Швеции (СЕПО) в сотрудничестве с несколькими иностранными спецслужбами. В сообщении также утверждается, что в результате атак, якобы организованных внешней разведкой РФ, произошла утечка данных федерации, в том числе личной информации шведских спортсменов, в частности их медицинских данных.