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Число инфицированных коронавирусом в Германии превысило 3 млн

ТАСС
25 минут назад
Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 13 245. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).
3 млн составило число зараженных COVID в Германии
Фото: ТАССТАСС
С начала пандемии инфекция была обнаружена, таким образом, у 3 011 513 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 99 пациентов. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 78 452. В настоящее время на 100 тыс. жителей ФРГ в течение недели приходится 136,4 случаев заражения.
На данный момент в Германии действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Без тестов на коронавирус можно посещать в основном только супермаркеты.
Прирост числа заразившихся сокращался в январе и феврале, но с марта показатели вновь начали увеличиваться. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма коронавируса. Ограничительные меры продлены до 18 апреля, однако не исключено, что их могут ужесточить.
В мире,Минздрав РФ,Германия,
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