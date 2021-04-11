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СМИ: Британия отправила спецназ в Северную Ирландию

Газета.Ru
13 часов назад
Власти Великобритании перебросили бойцов спецназа в Северную Ирландию для борьбы с беспорядками, сообщает издание Mirror со ссылкой на информированные источники.
Британия отправила спецназ в Северную Ирландию
Фото: Газета.ruГазета.ru
По данным СМИ, на место под прикрытием были направлены минимум восемь бойцов, они будут работать со Службой безопасности MI5, которая занимается подавлением беспорядков.
Беспорядки и столкновения националистов и сторонников британского правительства в Северной Ирландии продолжались больше недели, при этом начались они в районах, поддерживающих правительство.
Недовольство лоялистов вызвал отказ прокуратуры от претензий в адрес организаторов пышных похорон одного из ветеранов «Ирландской республиканской армии» Бобби Стори, которые прошли в 2020 году в разгар пандемии коронавирусной инфекции.
Впоследствии на улицы вышли также ирландские националисты, выступающие за объединение британского региона с независимой Ирландией.
В мире,Генпрокуратура РФ,Соединенное Королевство,
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