Британия отправила спецназ в Северную Ирландию

Власти Великобритании перебросили бойцов спецназа в Северную Ирландию для борьбы с беспорядками, сообщает издание Mirror со ссылкой на информированные источники.

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По данным СМИ, на место под прикрытием были направлены минимум восемь бойцов, они будут работать со Службой безопасности MI5, которая занимается подавлением беспорядков.

Беспорядки и столкновения националистов и сторонников британского правительства в Северной Ирландии продолжались больше недели, при этом начались они в районах, поддерживающих правительство.

Недовольство лоялистов вызвал отказ прокуратуры от претензий в адрес организаторов пышных похорон одного из ветеранов «Ирландской республиканской армии» Бобби Стори, которые прошли в 2020 году в разгар пандемии коронавирусной инфекции.