Меркель отменила запись на прививку от коронавируса

По информации издания, ранее на имя Ангелы Меркель была сделана запись. Дата рождения полностью совпадала с датой рождения действующего канцлера - 17 июля 1954 года. Однако затем в спешном порядке запись была отменена через распространенную в Германии платформу планирования встреч и направления пациентов Doctolib.

Ранее Меркель всегда говорила о том, что вакцинируется от коронавируса, как только придет ее очередь согласно установленному в ФРГ порядку. Сейчас она, учитывая возраст (66 лет), претендует на прививку от коронавируса. Единственным членом нынешнего правительства, кто сделал ее, пока остается министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. В прививочном центре на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф используют препарат от коронавируса Vaxzevria британско-шведского производителя AstraZeneca.