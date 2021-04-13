Госдеп пригрозил России «последствиями»

Рикер отметил, что и Блинкен, и глава американского государства Джо Байден
«ясно давали понять» – если «Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, то будут последствия, будет цена». США сейчас сосредоточены на «обсуждении и встрече с союзниками и другими, которые в такой же степени обеспокоены». Вашингтон «использует инструменты вроде ОБСЕ
в Вене в связи с обеспокоенностью на этот счет». США хотят «добиться деэскалации Россией – в плане не только военной угрозы, но и этой дезинформации, используемой риторики». В Госдепе
утверждают, что действия России на границе с Украиной якобы ведут к эскалации напряженности.