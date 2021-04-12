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«Украинский английский язык»: в Сети высмеяли пресс-секретаря Зеленского

News.ruиещё 1
5 часов назад
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель стала объектом критики украинских пользователей Сети. Она опубликовала комментарий на английском языке с хештегом «Нет гражданской войне на Украине».
В Сети высмеяли пресс-секретаря Зеленского
Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look PressOlena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Об этом сообщает «Обозреватель». Мендель отреагировала на заявление пресс-секретаря посольства Великобритании на Украине Олексия Курки о трактовках конфликта в Донбассе. Имея в виду, что это «не гражданская война», пресс-секретарь Зеленского поставила хештег NoCivilWar.
Пользователи Сети указали, что смысл её фразы означает «нет гражданской войне», хотя верная формулировка звучит — Not Civil War. Они посмеялись над ошибкой в своих комментариях: «Это просто украинский английский», «Это просто эпично», «Это пять баллов».
При этом нашлись знатоки английского языка, которые оправдали Мендель, заявив, что фразу можно трактовать как сокращение выражения There is no civil war in Ukraine («На Украине нет гражданской войны»).
Ранее NEWS.ru сообщал, что с начала апреля на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики наблюдается обострение ситуации. Руководство республики обвиняет ВСУ в подготовке к полномасштабным боевым действиям и фиксирует скопление войск на границе мятежного края. Кроме того, украинских военных обвиняют в регулярных обстрелах территории ДНР, а также в гибели пятилетнего ребёнка в результате одной из таких атак.
В мире,Юлия Мендель,Владимир Зеленский,Соединенное Королевство,Украина,
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