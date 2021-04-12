В Сети высмеяли пресс-секретаря Зеленского

Владимира Зеленского Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель стала объектом критики украинских пользователей Сети. Она опубликовала комментарий на английском языке с хештегом «Нет гражданской войне на Украине».

Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Об этом сообщает «Обозреватель». Мендель отреагировала на заявление пресс-секретаря посольства Великобритании на Украине Олексия Курки о трактовках конфликта в Донбассе. Имея в виду, что это «не гражданская война», пресс-секретарь Зеленского поставила хештег NoCivilWar.

Пользователи Сети указали, что смысл её фразы означает «нет гражданской войне», хотя верная формулировка звучит — Not Civil War. Они посмеялись над ошибкой в своих комментариях: «Это просто украинский английский», «Это просто эпично», «Это пять баллов».

При этом нашлись знатоки английского языка, которые оправдали Мендель, заявив, что фразу можно трактовать как сокращение выражения There is no civil war in Ukraine («На Украине нет гражданской войны»).