В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Опрос: до половины желающих привиться от COVID-19 в Чехии предпочитают «Спутник V»

Газета.Ru
11 минут назад
Социологический опрос, проведенный в Чехии агентством STEM/MARK, показал, что 46,6% граждан этой страны, из желающих привиться от коронавируса, хотели бы получить вакцину «Спутник V», сообщает газета Mladá fronta DNES.
46,6% граждан Чехии хотели бы привиться «Спутником V»
Фото: ReutersReuters
Среди опрошенных респондентов, отдавших предпочтение российской вакцине, большинство составляют мужчины, пожилые люди и жители восточных регионов Чехии.
В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 75 лет, а общий процент желающих пройти вакцинацию превышает 60%.
Это выше, чем в соседних с Чехией Венгрии, Словакии и Польше. В самой Чехии, по данным СМИ, существует определенный дефицит вакцин от коронавируса, а всего количество вакцинированных в стране составляет 6,5% населения.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уволил главу минздрава после отказа закупить «Спутник V». До этого президент Чехии Милош Земан раскритиковал главу минздрава Яна Блатного за отказ регистрировать в Чехии вакцину «Спутник V».
В мире,Андрей Бабиш,Милош Земан,Минздрав РФ,Чешская Республика,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители