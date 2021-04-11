46,6% граждан Чехии хотели бы привиться «Спутником V»

В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 75 лет, а общий процент желающих пройти вакцинацию превышает 60%.

Это выше, чем в соседних с Чехией Венгрии, Словакии и Польше. В самой Чехии, по данным СМИ, существует определенный дефицит вакцин от коронавируса, а всего количество вакцинированных в стране составляет 6,5% населения.