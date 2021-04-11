На выборах в Киргизии насчитали 255 сигналов о нарушениях

Он также сообщил, что по итогам состоявшихся в субботу предварительных выборов, в которых принимали участие люди с ограниченными возможностями передвижения, в Бишкеке были отменены результаты голосования с шести участков из-за нарушений.

11 апреля на территории Киргизии, в которой зарегистрировано 3,6 млн избирателей, проходят референдум о внесении поправок в конституцию и выборы в местные органы власти. Предлагаемые изменения основного закона, которые были разработаны членами конституционного совещания, предусматривают значительное усиление полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. Глава государства в случае положительного результата голосования получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров. Одновременно с референдумом в республике проводятся выборы в региональные советы. На 7 560 мандатов в 420 городских и сельских кенешах (советах) претендуют 18 772 кандидата. 63 из них были зарегистрированы политическими партиями, остальные - самовыдвиженцы.