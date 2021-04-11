В Эквадоре пройдет второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Эквадоре . Более 13 млн избирателей придут на избирательные участки, которые будут открыты с 07:00 до 17:00 по местному времени (с 15:00 до 01:00 мск понедельника), чтобы сделать выбор между Андресом Араусом, представляющим левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды", и экс-банкиром Гильермо Лассо от правоцентристского "Движения КРЕО".

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Победителем будет признан набравший большинство голосов. Избранный президент вступит в должность 24 мая. Его мандат рассчитан на четыре года.

По итогам первого тура, который состоялся 7 февраля, Араус, как и прогнозировалось, стал лидером президентской гонки, получив 32,72% голосов. Основная борьба развернулась за второе место между Лассо и Яку Пересом от левого "Движения за многонациональное единство Пачакутик". После двух недель подсчетов и пересчетов голосов Национальный избирательный совет Эквадора объявил о том, что экс-банкир заручился поддержкой 19,74% избирателей, а представитель коренных народов - 19,39% избирателей.

Внешняя политика и предвыборные обещания

Несмотря на то что оба кандидата признают важность сохранения дружеских отношений с Вашингтоном, представитель "Союза ради надежды" является сторонником многовекторной политики. В частности, он выступает за возвращение Эквадора в Союз южноамериканских наций, который страна покинула в 2019 году, а также за развитие отношений с Европой, КНР и Россией.

Кандидат от "Движения КРЕО" не скрывает своих проамериканских настроений.

"Нам понадобится поддержка США, нашего основного торгового партнера. Я буду стремиться к более тесному сотрудничеству [с Вашингтоном] в борьбе с транснациональной преступностью, особенно с незаконным оборотом наркотиков", - заявил он во время предвыборных дебатов.

Араус, который считается ставленником бывшего президента Рафаэля Корреа , возглавлявшего страну с 2007 по 2017 год, полагает, что государство должно играть основополагающую роль в оживлении экономики и производства в стране. Он выступает за увеличение занятости, поощрение малого бизнеса, возобновление выплаты субсидий наиболее уязвимым слоям населения.

Лассо, представляющий интересы консервативных правых сил и бизнес-сообщества, является сторонником минимизации роли государства в экономике. Он также неоднократно выступал за развитие отношений Кито с различными международными финансовыми организациями, поскольку, по его мнению, их кредиты способны придать импульс развитию южноамериканской республики.

Шансы на победу

Результаты опросов общественного мнения свидетельствуют о том, что ни один из кандидатов не является явным фаворитом во втором туре. В частности, в середине марта компания Cedatos ("Седатос") обнародовала итоги социологического исследования, согласно которому победу во втором туре должен был одержать Араус с 52,5% голосов, в то время как Лассо мог рассчитывать на поддержку лишь 47,5% избирателей. Однако за две недели ситуация изменилась. Опрос, проведенный в конце марта, свидетельствовал о преимуществе кандидата от правых сил: 52% голосов против 48% у Арауса.