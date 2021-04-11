«Я удивлен, что у меня столько денег»

Барак Обама покинул Белый дом пять лет назад. За это время в его жизни многое изменилось: например, вместе с женой Мишель они написали несколько автобиографических книг, ставших бестселлерами в США и других странах мира. Доходы от их продаж принесли бывшей президентской чете миллионы долларов, которые они тратят на роскошные путешествия, элитные особняки и наряды люксовых марок. О семье, которая сумела превратить свою фамилию в крупный бренд, — в материале «Ленты.ру» из цикла о роскошной жизни правителей всех времен и народов.

Фото: Pete Souza / The White House via Getty Images Pete Souza / The White House via Getty Images

«Я в общем-то удивлен, что у меня столько денег», — произнес в своей речи 44-й президент США Барак Обама в 2018 году на ежегодной лекции, организованной Фондом Нельсона Манделы в Южной Африке.

Когда Обама покидал Белый дом, его рейтинг популярности зашкаливал, а вместе с ним росло и состояние его семьи. Если в самом начале президентства, в 2008 году, на счету семьи Обамы лежали порядка 1,3 миллиона долларов, то к 2021 году эта сумма выросла в разы. В настоящий момент, по разным оценкам, капитал семьи составляет от 70 до 135 миллионов долларов. При этом львиную долю доходов Барак и Мишель получают за свои книги.

«Экзотичный ботан»

Мишель и Барак Обама — это олицетворение современной пары, обладающей огромным влиянием и при этом остающейся образцовой семьей. Когда они познакомились, Мишель было 25 лет, и она уверенно поднималась по карьерной лестнице в юридической фирме в Чикаго . Со свиданиями девушка на тот момент решила завязать — они отвлекали от работы.

«Я увидела его фотографию в летнем выпуске нашего справочника сотрудников — снимок ему явно не льстил. На плохо освещенном кадре был изображен парень с широкой улыбкой, эдакий ботан. В биографии Барака говорилось, что он родился на Гавайях, и это делало его относительно экзотичным ботаном. Больше ничего не бросалось в глаза», — так описывает Мишель Обама первое впечатление от Барака в своей книге «Становление».

Впрочем, при встрече практикант восхитил ее уверенностью в себе, искренностью и нестандартным мышлением. Они быстро полюбили друг друга, и несколько лет отношений на расстоянии, пока Барак учился в университете, не помешали их планам быть вместе.

Успешно пережив восемь лет президентства, чета не только не исчезла из публичного пространства, но и сумела превратить свою фамилию в дорогой бренд.

«За ужином я об этом предпочитаю не говорить»

В ноябре 2020 года вышла первая часть автобиографии Барака Обамы «Земля обетованная» (A Promised Land): в первую же неделю продаж было куплено более 1,7 миллиона экземпляров. Примерно столько же суммарно за первую неделю продали мемуаров Билла Клинтона Джорджа Буша-младшего . Это не первый творческий успех Обамы — за предыдущие свои книги («Дерзость надежды» — The Audacity of Hope, «О тебе пою: послание к моим дочерям» — Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters, «Мечты моего отца» — Dreams From My Father) бывший хозяин Белого дома получил свыше 15 миллионов долларов.

С талантом Мишель в качестве автора книг предшественникам Барака и вовсе тяжело тягаться. Продажи ее автобиографии «Становление» (Becoming) с момента выхода в 2018 году превысили 10 миллионов экземпляров. Книга стала самой быстро продаваемой за тот год, а работа Мишель вошла в список самых популярных в истории.

Сделка с издательством Penguin Random House по продаже прав на мемуары супругов принесла чете Обама около 60 миллионов за каждую книгу. Однако Мишель на этом не остановилась, сумев монетизировать бешеный успех своей публикации. Промотур в поддержку биографии включал более 30 городов, в том числе европейские столицы. Интервью у Мишель брали Опра Уинфри, Сара Джессика Паркер Риз Уизерспун и другие известные женщины. Стоимость билетов на презентацию книги в бруклинском «Барклайс-центре» достигала трех тысяч долларов за штуку, а для почитателей творчества бывшей первой леди было выпущено 25 видов разных товаров — вроде свечей по 35 долларов за штуку и чашек за 20 долларов.

«Барак и я всегда верили в силу сторителлинга», — так прокомментировала Мишель Обама подписание супругами соглашения о сотрудничестве с Netflix в 2018 году. Сумма сделки составила около 50 миллионов долларов. К тому же основанная бывшей президентской четой продюсерская компания Higher Ground Productions примет участие в создании сериалов, художественных и документальных фильмов. Среди них — частично основанная на мемуарах Мишель Обамы документальная лента «Становление», вышедшая на платформе Netflix в мае 2020 года.

Впрочем, несмотря на ошеломительный успех «Становления», нет сомнений, что продажи автобиографии Барака Обамы побьют все рекорды. «За ужином я об этом предпочитаю не говорить», — пошутил Барак Обама в шоу Jimmy Kimmel Live!, отметив, что продажи его книги чуть выше, чем у жены. Впрочем, по словам бывшего американского лидера, его супруга по этому поводу не расстраивается. Она шутит, что на деньги от продажи его мемуаров сможет купить себе новые туфли.

По стопам Клинтона

По окончании президентского срока Обама, как и другие бывшие американские лидеры, получает 200 тысяч долларов в год. Эти деньги не идут ни в какое сравнение с гонорарами, которые Барак и Мишель зарабатывают от продажи книг. Помимо этого Обама освоил и другой популярный среди бывших президентов источник дохода, который ввели в моду Клинтоны, — платные выступления на конференциях, частных лекциях и семинарах.

Так, лекции Обамы для Northern Trust обошлись корпорации в 800 тысяч долларов, а за три выступления для компаний с Уолл-стрит 44-й президент США заработал 1,2 миллиона долларов, чем вызвал шквал негодования многих американцев. Сотрудничество Обамы с банкирами посчитали лицемерием, ведь во времена своего президентства он жестко критиковал крупные банки и рост финансового неравенства в обществе.

Доступный люкс

Мишель Обама трижды появлялась на обложке Vogue и заслужено носила звание иконы стиля. Журнал Vanity Fair высоко оценил стиль супругов Обама в 2017 году, включив их в соответствующий список. При этом пара известна своей любовью к доступной моде: Барак не раз появлялся на публике в одном и том же смокинге, Мишель не брезговала нарядами, которые может себе позволить обыкновенная американка среднего класса. Однако высокий статус и внушительное состояние позволяют им баловать себя роскошными предметами гардероба и аксессуарами. Например, Барак, по примеру других правителей, имеет в своем арсенале наручные часы Rolex Cellini стоимостью около 15 тысяч долларов. При этом в повседневной жизни бывший президент носит вполне доступные фитнес-часы за 150 долларов.

Эксклюзивный вечерний наряд Мишель Обамы от Versace, созданный специально для торжественного ужина в Белом доме, обошелся в 12 тысяч долларов. В гардеробе бывшей первой леди можно также найти платья от Christian Siriano за тысячу долларов, жакет с юбкой от J Mendel за 6,8 тысячи долларов, а также туфли Jimmy Choo и кроссовки за 600 долларов. Кроме того, покинув с семьей Белый дом, Мишель может себе позволить и более экстравагантный стиль: на презентации своей книги она появилась в искрящихся ботфортах Balenciaga за 3,9 тысячи долларов. «Просто они очень милые. Я подумала: "Вот это классные сапоги!"» – объяснила покупку Обама.

По соседству с Трампами

После комфорта и роскоши Белого дома семья Обама решила не менять устоявшиеся привычки. Кроме того, на тот момент младшая дочь супругов все еще училась в вашингтонской школе, что стало лишней причиной обосноваться в столице и повременить с возвращением в дом на юге Чикаго (стоимость которого, кстати, составляет 2,5 миллиона долларов).

Дом в тюдоровском стиле площадью почти 800 квадратных метров, с восьмью спальнями и девятью ванными комнатами обошелся Обаме в 8,1 миллиона долларов. Этот особняк по стоимости занимает второе место в районе — дороже только дом владельца Amazon Джеффа Безоса (23 миллиона долларов). Среди соседей Обамы — Иванка Трамп с супругом Джаредом Кушнером , а также иностранные послы, резиденции которых расположены в этом же районе.

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Барак также позаботился о поместье для отдыха, которое заменило бы президентскую загородную виллу в Кэмп-Дэвиде. И снова чета Обама выбрала знакомые места — островок Мартас-Винъярд у мыса Кейп-Код в штате Массачусетс, где Мишель и Барак ранее арендовали жилье для отдыха. В разное время недвижимостью на острове владели Жаклин Кеннеди Билл Гейтс и Опра Уинфри. Уединенный особняк площадью 650 квадратных метров с семью спальнями и 8,5 ванными комнатами с видом на озеро и территорией около 30 акров (12,1 гектара) семье Обама продали за 11,75 миллиона долларов.

«Всей еды не попробуешь, везде не попутешествуешь»

Одним из главных увлечений семьи Обама остаются путешествия. И если раньше полеты на экзотические острова или в европейские города приходилось объединять с рабочими встречами и дипломатическими переговорами, то, покинув Белый дом, Обама может себе позволить расслабиться и отправиться в настоящий отпуск. Именно так он поступил сразу после инаугурации Дональда Трампа . Пообещав провести несколько месяцев, восстанавливая здоровый режим сна, Барак с семьей отправился в Палм-Спрингс на юге Калифорнии, а после — в путешествие по островам Французской Полинезии, на Гавайи и Бали.

Компанию семье нередко составляют мировые знаменитости и мультимиллионеры, с которыми Обама водит дружбу со времен своего президентства. Так, бывший американский лидер проводил время на частном острове Некер площадью 30 гектаров на Британских Виргинских островах, принадлежащем Ричарду Брэнсону , основателю бизнес-империи Virgin. Одновременно там могут находиться лишь 30 гостей, а чтобы арендовать остров полностью, придется заплатить около 75 тысяч долларов в сутки. Во время отпуска Барак развлекался кайтбордингом и плаванием в панорамных бассейнах с видом на Карибское море.

На частном острове Тетиароа во Французской Полинезии семья арендовала бунгало. Считается, что именно здесь, на белоснежных пляжах этого курорта, Барак работал над своими мемуарами, а в свободное время отправлялся на экскурсии по островам на роскошной яхте Rising Sun, которая принадлежит американскому продюсеру Дэвиду Геффену — щедрому спонсору президентской кампании Обамы.

«Знаменитый квартет, вместе с бывшей первой леди Мишель Обама, взошел на борт роскошной яхты Rising Sun для экскурсии по островам Французской Полинезии. Они позавтракали на острове Ванилла, сделали остановку на остроове Ле Тахаа, и продолжат путь до Бора Бора», — описывают маршрут Обамы в Travel and Leisure.