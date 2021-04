«Я удивлен, что у меня столько денег»

В ноябре 2020 года вышла первая часть автобиографии Барака Обамы «Земля обетованная» (A Promised Land): в первую же неделю продаж было куплено более 1,7 миллиона экземпляров. Примерно столько же суммарно за первую неделю продали мемуаров Билла Клинтона Джорджа Буша-младшего . Это не первый творческий успех Обамы — за предыдущие свои книги («Дерзость надежды» — The Audacity of Hope, «О тебе пою: послание к моим дочерям» — Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters, «Мечты моего отца» — Dreams From My Father) бывший хозяин Белого дома получил свыше 15 миллионов долларов.