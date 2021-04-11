СМИ раскрыли подробности о последних днях принца Филиппа

Британские СМИ рассказали о последних днях жизни принца Филиппа. По информации изданий, он много читал, составлял письма и разговаривал по телефону с близкими.

Как сообщает Evening Standard, в последние дни супруг Елизаветы II был «спокойнее и тише» и наслаждался времяпровождением дома, однако сетовал на коронавирусные ограничения, которые мешают встречаться с семьей.

Несмотря на сдающее здоровье, принц Филипп пытался быть независимым, продолжал сам одеваться. Он пришел в ярость, когда в его комнату поместили инвалидную коляску, и потребовал, чтобы «проклятую штуку убрали с глаз долой». Он также однажды уронил очки и запретил помощнику их поднять за него. Аппетита у принца не было, однако он разделял трапезу с королевой, когда у него были на это силы.

Состояние 99-летнего Филиппа ухудшилось в ночь на пятницу, 9 апреля, однако разговоры о госпитализации пресекла его супруга. По словам источников Telegraph, все четыре недели, что принц Филипп до этого провел в медучреждении, он мечтал вернуться домой и ни за что «не хотел умирать в больнице».

В последнюю ночь Елизавета была у его постели. Смерть Филиппа была неожиданностью, несмотря на болезнь.

«Было некое ощущение, что Железный Герцог не остановится и продержится до юбилея», - говорят источники.