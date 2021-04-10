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Похороны принца Филипа пройдут 17 апреля

ТАССиещё 8
20 часов назад
Похороны принца Филипа пройдут 17 апреля, сообщил Букингемский дворец. Они будут транслироваться по телевидению, доступа публики не будет.
Похороны принца Филипа пройдут 17 апреля
Фото: © EPA/ANDY RAIN© EPA/ANDY RAIN
Национальный траур в Великобритании продлится до похорон принца Филипа, траур королевской семьи - две недели.
В мире,Телевидение,
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