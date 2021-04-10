Нежился на солнышке: в прессу просочились сведения о последних днях принца Филиппа

Покойный супруг британской королевы, принц Филипп провел большую часть своих последних дней во сне. В часы бодрствования он нежился на солнце с одеялом на коленях. Тогда же он высказал королеве свое последнее желание. Подробности последних дней Филиппа приводит газета Telegraph.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Принц скончался в пятницу утром в возрасте 99 лет.

В последние дни он мог ходить, правда, с трудом, и опираясь на трость. Еще в начале этой недели герцог читал и писал письма.

Он ненавидел инвалидное кресло и редко его использовал. Дворецкие даже опасались предлагать ему подобный способ передвижения.

«Когда инвалидное кресло впервые прикатили в покои герцога, он крикнул в ярости: «Уберите эту чертову штуку с моих глаз », - вспоминают очевидцы.

Часто он надевал рубашку, выглаженные брюки, начищенные туфли и просил вынести стул на улицу.

«Там, на солнышке, с видом на живописные окрестности замка, он клевал носом, «накрыв ноги одеялом», - сообщает газета. Королева в в эти минуты была рядом.

В последние дни Филипп ел мало и отказался от подноса с утренним чаем в 7:30, который традиционно доставлял ему в постель слуга или паж.

Герцог Эдинбургский настоял на том, чтобы умереть не в больнице, а в собственной постели. Это была его последняя воля. Её исполнили.

Королева Елизавета присутствовала у смертного одра мужа в Виндзорском замке.