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Стало известно о последнем желании принца Филиппа

Майк Габриелян
1 час назад
Покойный супруг британской королевы, принц Филипп провел большую часть своих последних дней во сне. В часы бодрствования он нежился на солнце с одеялом на коленях. Тогда же он высказал королеве свое последнее желание. Подробности последних дней Филиппа приводит газета Telegraph.
Нежился на солнышке: в прессу просочились сведения о последних днях принца Филиппа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Принц скончался в пятницу утром в возрасте 99 лет.
В последние дни он мог ходить, правда, с трудом, и опираясь на трость. Еще в начале этой недели герцог читал и писал письма.
Он ненавидел инвалидное кресло и редко его использовал. Дворецкие даже опасались предлагать ему подобный способ передвижения.
«Когда инвалидное кресло впервые прикатили в покои герцога, он крикнул в ярости: «Уберите эту чертову штуку с моих глаз », - вспоминают очевидцы.
Часто он надевал рубашку, выглаженные брюки, начищенные туфли и просил вынести стул на улицу.
«Там, на солнышке, с видом на живописные окрестности замка, он клевал носом, «накрыв ноги одеялом», - сообщает газета. Королева в в эти минуты была рядом.
В последние дни Филипп ел мало и отказался от подноса с утренним чаем в 7:30, который традиционно доставлял ему в постель слуга или паж.
Герцог Эдинбургский настоял на том, чтобы умереть не в больнице, а в собственной постели. Это была его последняя воля. Её исполнили.
Королева Елизавета присутствовала у смертного одра мужа в Виндзорском замке.
Ранее «Рамблер» сообщал, что дети Филиппа рассказали о жизненных принципах отца и о воспитании в королевской семье.
В мире,Елизавета Королева,Daily Telegraph,
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