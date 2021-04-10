Источник подтвердил наличие американских биолабораторий на Украине

Несколько дней назад, как писал NEWS.ru, Патрушев заявил, что у российской стороны есть веские основания полагать о разработке Соединёнными Штатами биологического оружия в биологических лабораториях, которые расположены неподалёку от российских и китайских границ. Он обратил внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов.