Разные источники утверждали, что на Украине действует от восьми до шестнадцати секретных лабораторий американских военных. После того как уже в 2021 году китайский МИД
призвал США внести ясность о деятельности биологических лабораторий для «непрозрачных и опасных» исследований, в МИД Украины заявили, что любые сообщения об их существовании не соответствуют действительности.
Несколько дней назад, как писал NEWS.ru, Патрушев заявил, что у российской стороны есть веские основания полагать о разработке Соединёнными Штатами биологического оружия в биологических лабораториях, которые расположены неподалёку от российских и китайских границ. Он обратил внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов.