Хантер Байден, сын президента США принимал наркотики, втягивал в наркоманию членов семьи, развлекался с проститутками и психиатром-гомосексуалистом. Всё это происходило под охраной агента секретной службы. Чтобы спасти репутацию, Хантер в 2019 году умолял родителя баллотироваться в президенты. Об этом пишет газета Daily Mail , получившая подтверждение о похождениях Хантера от кибер-криминалистов ФБР (перевод Иносми).

Фото: Reuters Reuters

Газета сообщает, что крайне неприглядные детали биографии Хантера обнаружились в его утерянном ноутбуке. Свой макбук сын президента оставил в ремонтной мастерской в Уилмингтоне, штат Делавэр , в апреле 2019 года и не вернулся за ним.

Среди компромата - 103 000 текстовых сообщений, 154 000 электронных писем, более 2 000 фотографий и десятков видео.

Подлинность лэптопа подтвердили ведущие криминалисты.

Получив копию жесткого диска, Daily Mail поручила ведущим экспертам в области кибер-криминалистики из компании «Мэримен и партнеры» (Maryman & Associates) проанализировать данные и проверить их подлинность.

Основатель фирмы Брэд Мэримен — ветеран ФБР с 29-летним стажем. Он — специалист по информационной безопасности и основатель первой лаборатории компьютерной криминалистики. Его компания использует те же инструменты судебной экспертизы, что и правоохранительные органы

Мэримен убежден, что данные на диске «подлинные», и что на диске нет признаков взлома и фальсификации.

«Данные в системе, судя по всему, связаны с г-ном Байденом и датируются с 2016 по 2019 год Никаких следов манипуляции не обнаружено», — говорится в заключении «Мэримена и партнеров».

«Ноутбук Хантера — это ящик Пандоры с сенсационными разоблачениями, откровенными фотографиями и интимными сообщениями. Хантер спустил сотни тысяч долларов на проституток, наркотики и роскошные автомобили и еле избежал тюрьмы за неуплату налогов на сумму 320 тысяч долларов. Пятеро членов семьи Байденов лечились от пьянства и наркомании», - пишет издание.

В ближайшее время газета опубликует историю о том, как член семьи Байдена покупал и готовил крэк, впав в ужасную зависимость через Хантера. Кроме того, будут обнародованы «нетрадиционные и невероятные отношения Хантера с известным психиатром», а также «потрясающее признание» президента Джо Байдена сыну.

У журналистов имеется видео, где Хантер шепчется в спальне с проституткой. Он говорит, что «русские украли» у него ноутбук, чтобы шантажировать.

Данные из ноутбука Хантера вызвали скандал перед президентскими выборами в октябре 2020 года. Байдены, другие высокопоставленные демократы, Twitter, Facebook и ряд крупных медиа-организаций заявили, что это - российская дезинформация.