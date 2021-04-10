Байден назвал принца Филиппа «классным парнем»

Байден отметил и смелость принца в годы службы в армии во Второй мировой войне, и борьбу за сохранение природы. Президент США выразил своё восхищение тем, что даже в возрасте 99 лет принц Филипп вёл «исключительную жизнь».
Ранее NEWS.ru сообщал, что принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II, скончался на 100-м году жизни. За десятилетия подле королевы принц Филипп, также носящий титул герцога Эдинбургского, заслужил любовь британцев и непререкаемый авторитет, хотя родился вдали от Британских островов.