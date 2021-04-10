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Байден отличился, назвав принца Филиппа «классным парнем»

News.ru
12 часов назад
Американский президент Джо Байден вновь позабавил соотечественников, дав интересный эпитет умершему принцу Филиппу. Британский монарх умер в возрасте 99 лет, не дожив до столетия двух месяцев.
Байден назвал принца Филиппа «классным парнем»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Байден принёс королеве Елизавете II свои соболезнования в присущем ему стиле.
Мы с (первой леди) Джилл (Байден) и вся администрация шлём наши соболезнования её величеству Елизавете Второй в связи с кончиной принца Филиппа. Он был чертовски классным парнем, — приводит слова американского лидера РИА Новости.
Байден отметил и смелость принца в годы службы в армии во Второй мировой войне, и борьбу за сохранение природы. Президент США выразил своё восхищение тем, что даже в возрасте 99 лет принц Филипп вёл «исключительную жизнь».
«Девяносто девять лет. И он так никогда и не замедлил свою деятельность, я чертовски этим восхищаюсь», — заявил глава государства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II, скончался на 100-м году жизни. За десятилетия подле королевы принц Филипп, также носящий титул герцога Эдинбургского, заслужил любовь британцев и непререкаемый авторитет, хотя родился вдали от Британских островов.
В мире,Елизавета II,Джозеф Байден,РИА Новости,
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