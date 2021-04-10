В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Норвегии у семи человек выявили коронавирус через два месяца после прививок

Lenta.ru
15 часов назад
В Норвегии у семи человек выявили коронавирус через два месяца после прививок. Об этом сообщает телеканал TV2.
В Норвегии у семи человек выявили COVID после прививок
Фото: ReutersReuters
У семи вакцинированных пожилых пациентов из лечебно-реабилитационного центра Истадмюр в городе Есхейме диагностировали коронавирус. Кроме того, в результате вспышки заболели двое их родственников и пятеро сотрудников учреждения.
Главный врач Лоранс Ярю-Ваттёй (Laurence Jary-Vattøy) заявила, что у троих из семи заразившихся подтвержден южноафриканский или бразильский вариант вируса.
«Поразительно, что у такого количества граждан диагностировали инфекцию уже после того, как они получили необходимую дозу вакцины», — сказала Ярю-Ваттёй.
По ее словам, сейчас известно о 14 случаях, однако их может быть больше.
В результате вспышки и высокого уровня заболеваемости все дома престарелых в коммуне закрыли для посетителей, у всех сотрудников и постояльцев лечебно-реабилитационного центра Истадмюр взяли анализы.
Национальный институт здравоохранения изучит подробности возникновения вспышки.
«Никогда еще раньше не случалось, чтобы столько полностью привитых граждан заражались и заболевали», — подчеркнул один из врачей Национального института здравоохранения Пребен Овитсланн (Preben Aavitsland).
Ранее сообщалось, что полиция Норвегии оштрафовала премьер-министра страны Эрну Сульберг на 20 тысяч крон (1975 евро) из-за слишком большого числа гостей на юбилее. В феврале политик отпраздновала свое 60-летие в компании родных в ресторане поселка Гейло. Гостей собралось 13 человек. Тем самым Сульберг нарушила введенный ее собственным кабмином закон, по которому запрещается собираться в помещениях компаниями более 10 человек.
В мире,Коронавирус,Эрна Сульберг,Норвегия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители