В Норвегии у семи человек выявили COVID после прививок

В Норвегии
у семи человек выявили коронавирус через два месяца после прививок. Об этом сообщает телеканал TV2.
У семи вакцинированных пожилых пациентов из лечебно-реабилитационного центра Истадмюр в городе Есхейме диагностировали коронавирус. Кроме того, в результате вспышки заболели двое их родственников и пятеро сотрудников учреждения.
Главный врач Лоранс Ярю-Ваттёй (Laurence Jary-Vattøy) заявила, что у троих из семи заразившихся подтвержден южноафриканский или бразильский вариант вируса.
«Поразительно, что у такого количества граждан диагностировали инфекцию уже после того, как они получили необходимую дозу вакцины», — сказала Ярю-Ваттёй.
По ее словам, сейчас известно о 14 случаях, однако их может быть больше.
В результате вспышки и высокого уровня заболеваемости все дома престарелых в коммуне закрыли для посетителей, у всех сотрудников и постояльцев лечебно-реабилитационного центра Истадмюр взяли анализы.
Национальный институт здравоохранения изучит подробности возникновения вспышки.
«Никогда еще раньше не случалось, чтобы столько полностью привитых граждан заражались и заболевали», — подчеркнул один из врачей Национального института здравоохранения Пребен Овитсланн (Preben Aavitsland).
Ранее сообщалось
, что полиция Норвегии оштрафовала премьер-министра страны Эрну Сульберг
на 20 тысяч крон (1975 евро) из-за слишком большого числа гостей на юбилее. В феврале политик отпраздновала свое 60-летие в компании родных в ресторане поселка Гейло. Гостей собралось 13 человек. Тем самым Сульберг
нарушила введенный ее собственным кабмином закон, по которому запрещается собираться в помещениях компаниями более 10 человек.