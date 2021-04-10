В Норвегии у семи человек выявили COVID после прививок

Норвегии у семи человек выявили коронавирус через два месяца после прививок. Об этом сообщает телеканал TV2.

Фото: Reuters Reuters

У семи вакцинированных пожилых пациентов из лечебно-реабилитационного центра Истадмюр в городе Есхейме диагностировали коронавирус. Кроме того, в результате вспышки заболели двое их родственников и пятеро сотрудников учреждения.

Главный врач Лоранс Ярю-Ваттёй (Laurence Jary-Vattøy) заявила, что у троих из семи заразившихся подтвержден южноафриканский или бразильский вариант вируса.

«Поразительно, что у такого количества граждан диагностировали инфекцию уже после того, как они получили необходимую дозу вакцины», — сказала Ярю-Ваттёй.

По ее словам, сейчас известно о 14 случаях, однако их может быть больше.

В результате вспышки и высокого уровня заболеваемости все дома престарелых в коммуне закрыли для посетителей, у всех сотрудников и постояльцев лечебно-реабилитационного центра Истадмюр взяли анализы.

Национальный институт здравоохранения изучит подробности возникновения вспышки.

«Никогда еще раньше не случалось, чтобы столько полностью привитых граждан заражались и заболевали», — подчеркнул один из врачей Национального института здравоохранения Пребен Овитсланн (Preben Aavitsland).