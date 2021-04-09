Госдеп изменил правила взаимодействия с Тайванем

«Госдепартамент выпустил новые правила для контактов правительства США с коллегами в Тайване, чтобы поощрить взаимодействие правительства США с Тайванем, которое отражает углубление наших неофициальных отношений», — говорится в заявлении пресс-службы Госдепа.
«Это новое руководство делает более либеральными правила контактов с Тайванем в соответствии с нашими неофициальными отношениями, а также вносит ясность внутри исполнительной ветви власти в то, как мы применяем нашу политику «одного Китая», — отметил Прайс.