Принц Чарльз временно получит титул герцога Эдинбургского

В последствии он достанется младшему сыну королевской четы графу Уэссекскому Эдварду, однако это произойдёт только после ухода из жизни действующего британского монарха.

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Об этом сообщает газета Evening Standard. По информации издания, соответствующая договорённость была достигнута между членами королевской семьи более 20 лет назад.

Изначально предполагалось, что этот титул будет передан по наследству принцу Уэльскому Чарльзу, однако коллегиальным решением монаршая династия согласилась, что следующим герцогом Эдинбургским станет принц Эдвард.