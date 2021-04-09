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Принц Чарльз временно получит титул герцога Эдинбургского

Говорит Москваиещё 11
17 часов назад
В последствии он достанется младшему сыну королевской четы графу Уэссекскому Эдварду, однако это произойдёт только после ухода из жизни действующего британского монарха.
Принц Чарльз временно получит титул герцога Эдинбургского
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает газета Evening Standard. По информации издания, соответствующая договорённость была достигнута между членами королевской семьи более 20 лет назад.
Изначально предполагалось, что этот титул будет передан по наследству принцу Уэльскому Чарльзу, однако коллегиальным решением монаршая династия согласилась, что следующим герцогом Эдинбургским станет принц Эдвард.
Супруг британской королевы скончался сегодня на 100-м году жизни. Принц Филип был шестым человеком, который носил титул герцога Эдинбургского, созданный в 1726 году королём Великобритании Георгом V для своего внука Фредерика.
В мире,Чарльз Виндзор,
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