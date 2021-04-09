«Видимые и невидимые»: Псаки описала санкции против России

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Таким образом она прокомментировала публикацию агентства Bloomberg, где утверждалось, что Белый дом рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций.

Я могу подтвердить: последствия будут — видимые и невидимые. Надеемся в скором времени сообщить об этом, — приводит слова Псаки РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что в администрации президента США обсуждается вопрос о новых санкциях в отношении российских властей, а также возможность высылки дипломатов, сотрудничающих с разведкой РФ, в ответ на хакерские атаки и вмешательство в выборы. По данным издания, в Вашингтоне завершили обзор недружественных шагов Москвы.