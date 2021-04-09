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«Видимые и невидимые»: Псаки анонсировала новые санкции против России

News.ru
1 час назад
Соединённые Штаты в ближайшее время обнародуют план дальнейших действий в отношении России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Видимые и невидимые»: Псаки описала санкции против России
Фото: ReutersReuters
Таким образом она прокомментировала публикацию агентства Bloomberg, где утверждалось, что Белый дом рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций.
Я могу подтвердить: последствия будут — видимые и невидимые. Надеемся в скором времени сообщить об этом, — приводит слова Псаки РИА Новости.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что в администрации президента США обсуждается вопрос о новых санкциях в отношении российских властей, а также возможность высылки дипломатов, сотрудничающих с разведкой РФ, в ответ на хакерские атаки и вмешательство в выборы. По данным издания, в Вашингтоне завершили обзор недружественных шагов Москвы.
Вскоре после этого, как писал NEWS.ru, Псаки сообщила, что о каких-либо ограничениях против российских властей на текущей неделе Белый дом объявлять не станет. Однако в целом опровергать публикацию она не стала.
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