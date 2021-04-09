Москва заговорила о военных биолабораториях США на Украине

России и Китае официальные лица обратили внимание на американские военные биологические лаборатории, которые в том числе расположены на территории Украины США подозревают в создании биологического оружия на этих объектах. Что известно об американских биолабораториях вблизи российских границ – в материале «Газеты.Ru».

«Американское оружие»

Началу дискуссии об американских биолабораториях способствовало заявление секретаря Совбеза России Николай Патрушева. В интервью изданию «Коммерсант» он, комментируя слухи о том, что Китай причастен к появлению коронавируса, перевел разговор в другую сторону:

«Я предлагаю вам обратить внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению — в основном у российских и китайских границ. Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями».

Патрушев отметил, что несмотря на официальные заявления, согласно которым эти объекты представляют собой «мирные санэпидстанции»,

«они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии».

По его словам, у России есть веские основания предполагать, что американцы могут разрабатывать биологическое оружие на этих объектах. Поэтому Москва намерена работать со своими партнерами, в особенности на постсоветском пространстве, по вопросам сотрудничества в сфере биологической безопасности.

Следом за Патрушевым о биологических лабораториях США заговорили и в Китае. Так, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти США обязаны предоставить международному сообществу информацию о тех опытах, которые осуществляются в их военных лабораториях.

«Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и на Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности. Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только на Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются, в том числе в Форт-Детрике», — задался вопросом Лицзянь.

США — единственная страна, которая до сих пор блокирует создание механизма верификации в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 года, подчеркнул представить КНР.

«Мы надеемся, что соответствующие страны и США займут ответственную и открытую позицию, начнут сотрудничество с ВОЗ и пригласят ее экспертов для совершения научных исследований по поиску источников происхождения коронавируса в США», — резюмировал Лицзянь.

Секретные исследования

Американские военные лаборатории на Украине привлекают к себе внимание уже не первый раз. США официально признали наличие этих объектов на украинской территории год назад, заявив, что лаборатории работают совместно с минобороны минздравом Украины.

Говоря о целях их существования, американская сторона ссылалась на обеспечение защитного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов для последующих мирных исследований и разработки вакцин.

Другие официальные подробности о непосредственной работе внутри лабораторий до сих пор неизвестны.

Чем именно занимаются американские биолаборатории попытались раскрыть оппозиционные депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», направившие соответствующий запрос президенту и представителям правительства Украины . По их мнению, на объектах могут проводиться биологические эксперименты. Они также обратили внимание на вспышки инфекционных заболеваний в отдельных районах Украины после запуска биолабораторий.

При этом экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров на фоне этой истории рассекретил отчеты украинского минздрава для Пентагона и планы испытаний опасных инфекций на Украине. В материалах отмечалась обеспокоенность возможным превращением украинской территорий в американский биологический полигон.

В интервью «Газете.Ru» Прозоров ранее рассказал о том, как США удалось найти лазейку в международном законодательстве и не понести ответственность за эксперименты в биологических лабораториях.

«Есть документы, которые позволяют сделать выводы, что Пентагон по сути ведет на Украине разработки биологического оружия»,

— говорил он.

Активное обсуждение американских лабораторий в итоге спровоцировало ряд обращений в ООН и запуск разбирательства на территории Украины — на данных момент о ходе соответствующих дел ничего неизвестно. В то же время журналистам с украинского телеканала ТСН удалось попасть в одну из американских лабораторий.

Согласно сюжету, в центре с третьем уровнем защиты занимались поиском возбудителей опасных болезней в пробах, полученных со всей территории Украины. То есть специалисты пытались распознать эпидемию на раннем этапе, сравнивая образцы с возбудителями сибирской язвы, холеры, туляремии и других опасных вирусов из коллекции лаборатории.

Годы сотрудничества

Взаимодействие США и Украины в сфере биолабораторий началось фактически с 90-х годов прошлого века, а именно с создания межправительственной организации Украинский научно-технологический центр (УНТЦ/STCU), которая сотрудничает с Вашингтоном. В 2005 году стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия.

Документ предусматривает сбор и хранение всех опасных патогенов на украинской территории в лабораториях, финансируемых Вашингтоном, а также обязывает по запросу американской стороны передавать США копии опасных штаммов для дальнейших исследований.

На эти цели Украина получила от американской стороны более $200 млн.

В финансировании проекта участвовало Агентство по снижению угрозы безопасности и «Научно-технический центр в Украине» — его украинская оппозиция подозревает в спонсировании организаций, разрабатывающих оружие массового поражения.

За время сотрудничества с США в этой сфере минздрав Украины и Госслужба безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей смогли провести модернизацию своих лабораторий, а к 2019 году было начато строительство новых объектов в Киеве и Одессе.

При этом количество американских биолабораторий на украинской территории точно неизвестно. Официально упоминается о наличии 15 объектов, получающих поддержку Пентагона, хотя в том же КНР говорят о 16 лабораториях. Однако, к примеру, в СБУ уверяют, что на Украине в целом нет никаких иностранных биолабораторий, несмотря на признание этого факта в США.

Окружены со всех сторон

Биолаборатории США привлекают внимание в России и других странах уже достаточно продолжительное время. Однако какое именно количество объектов находится в тех или иных государствах точно не известно. Например, тот же Патрушев еще два года назад говорил, что

США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру и они есть на территории Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Украины.

При этом в европейских СМИ всплывала информации о 400 объектах, помимо стран постсоветского пространства, лаборатории были замечены в Афганистане, Ираке, Юго-Восточной Азии, Танзании и Уганде. В 2018 году болгарский Центр по изучению Ближнего Востока выпустил масштабное расследование о тайных объектах Пентагона, объединенных общим финансированием со стороны Агентства по снижению угрозы безопасности.

По его информации, Пентагон создал биологические лаборатории в 25 странах мира, в которых проводятся работы по программе биологических экспериментов. В частности, деятельность этих лабораторий, предположительно, заключается в создании новых вирусов, бактерий и токсинов.