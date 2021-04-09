Из-за пандемии COVID-19 похороны мужа британской королевы Елизаветы II принца Филиппа могут пройти без массовых мероприятий. Об этом сообщает газета The Guardian.

Планы британских властей на случай смерти принца Филиппа известны под названием «операция Форт-Бридж». Ожидалось, что на похороны съедутся тысячи людей, а в траурной процессии с гробом будут участвовать сотни военнослужащих.

The Guardian утверждает, что в прошлом году началась разработка запасного плана на случай смерти Филиппа во время пандемии. По-видимому, процессии в Лондоне и Виндзоре будут отменены, а траурные мероприятия ограничат территорией Виндзорского замка.

Из-за запрета на мероприятия с участием более 30 человек, введенного из-за пандемии, на похоронах не смогут присутствовать все члены королевской семьи. Кроме того, из-за коронавирусных ограничений в похоронах вряд ли будут участвовать королевские особы из других стран и главы стран Содружества наций (государств, в прошлом входивших в состав Британской империи). Список приглашенных придется составлять королеве.

Ожидается, что королева объявит восьмидневный траур. До его окончания она не будет заниматься государственными делами, в том числе одобрять новые законы.

Ранее сообщалось, что принц Филипп настаивал на скромных похоронах без массовых мероприятий. Утверждалось, что он предпочитал, чтобы на них были приглашены лишь члены королевской семьи, его друзья и главы стран Содружества наций.

Девятого апреля стало известно, что принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. В феврале он попал в больницу и перенес операцию на сердце, однако затем был выписан