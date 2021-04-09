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В Великобритании объявили траур по принцу Филиппу

Газета.Ruиещё 5
2 часа назад
В Великобритании объявили траур по умершему супругу королевы Великобритании Елизаветы Второй принцу Филиппу. Об этом сообщил Букингемский дворец в Twitter.
В Великобритании объявили траур по принцу Филиппу
Фото: Peter Nicholls/ReutersPeter Nicholls/Reuters
Траур продлится до похорон, дата пока не объявлена. В это время будут приспущены флаги, законы не будут приниматься, потому что королева не будет заниматься государственными делами. Парламентарии будут носить черные ленточки на рукавах, мужчины – черные галстуки.
Принц Филипп в течение нескольких лет работал над сценарием своих похорон. Ожидается, что они будут менее пышными по сравнению с государственными. Отпевание, вероятно, пройдет в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Церемония будет в военном стиле, на нее пригласят только родственников и ближайших друзей.
Ранее Букингемский дворец сообщил, что 99-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался. Принц скончался в пятницу утром, 9 апреля, в Виндзорском замке.
В мире,Елизавета II,Соединенное Королевство,
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