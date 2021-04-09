В Великобритании объявили траур по принцу Филиппу

Великобритании объявили траур по умершему супругу королевы Великобритании Елизаветы Второй принцу Филиппу. Об этом сообщил Букингемский дворец в Twitter.

Фото: Peter Nicholls/Reuters Peter Nicholls/Reuters

Траур продлится до похорон, дата пока не объявлена. В это время будут приспущены флаги, законы не будут приниматься, потому что королева не будет заниматься государственными делами. Парламентарии будут носить черные ленточки на рукавах, мужчины – черные галстуки.

Принц Филипп в течение нескольких лет работал над сценарием своих похорон. Ожидается, что они будут менее пышными по сравнению с государственными. Отпевание, вероятно, пройдет в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Церемония будет в военном стиле, на нее пригласят только родственников и ближайших друзей.