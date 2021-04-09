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Не дожил до 100: Умер муж Елизаветы II

Артём Кульша
21 минуту назад
Муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался. Об этом сообщает The Sun.
Муж Елизаветы II умер в 99 лет
Фото: ReutersReuters
«Ее величество королева с глубоким сожалением объявляет о смерти своего любимого мужа его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — сказано в заявлении Букингемского дворца.
Также в нем говорится, что принц Филипп мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке в возрасте 99 лет.
В середине февраля, как сообщал «Рамблер», принц Филипп почувствовал недомогание и был госпитализирован. В конце месяца он был переведен в другую больницу для лечения от инфекции и сердечного приступа. В середине марта он был выписан. В Букингемском дворце сообщали, что принц находится в хорошем настроении.
В мире,Елизавета II,Соединенное Королевство,
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