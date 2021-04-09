Муж Елизаветы II умер в 99 лет

Также в нем говорится, что принц Филипп мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке в возрасте 99 лет.

В середине февраля, как сообщал «Рамблер», принц Филипп почувствовал недомогание и был госпитализирован. В конце месяца он был переведен в другую больницу для лечения от инфекции и сердечного приступа. В середине марта он был выписан. В Букингемском дворце сообщали, что принц находится в хорошем настроении.