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Без Путина: На Украине планируют встречу Зеленского только с Макроном и Меркель

Елена Прошина
1 час назад
Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что глава государства Владимир Зеленский проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет lb.ua.
По словам Жовквы, из-за обострения ситуации в Донбассе Киев призвал обратиться к переговорам в нормандском формате, тем не менее, Москва не выражала заинтересованности в такой встрече.
Жовква также предположил, что Россия целенаправленно пытается перевести переговоры в «неконструктивное русло».

Переговоры Путина с Меркель и Макроном без Зеленского

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.
При подробном обмене мнениями по ситуации на Украине была подтверждена безальтернативность минского «Комплекса мер» 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта, отмечают в Кремле. Кроме того, Путин подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, в том числе по налаживанию прямого диалога с ДНР и ЛНР, а также по урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса.
Российская сторона также выразила озабоченность «провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения» и фактическим отказом Киева от выполнения согласованных в июле 2020 года мер по усилению режима прекращения огня.
Макрон и Меркель подняли вопрос о Навальном, в связи с чем получили «соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела». Лидеры России, Франции и Германии обсудили и пандемию коронавируса, в частности перспективы регистрации российской вакцины «Спутник V» в ЕС, а также ситуацию в Белоруссии, Сирии и Ливии.
Переговоры прошли «в деловой и откровенной атмосфере», добавили в Кремле.

Путин и Меркель обсудили провокации Киева в Донбассе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель переговорили по телефону и обсудили провокационные действия Киева в Донбассе в четверг, 8 апреля. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В сообщении говорится, что при обмене мнениями по вопросам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины политики выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в регионе.
Российский лидер обратил внимание на провокационные действия Киева, который, как отмечается, в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения.

Пять западных стран поддержали Украину

Исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Аманда Дори приняла участие в виртуальной встрече с коллегами из Канады, Литвы, Польши и Великобритании, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила в среду пресс-служба Пентагона.
Участники совещания, по ее данным, "подтвердили свою решительную поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям, а также обсудили беспокоящие их вопросы, касающиеся усиления военной активности России в регионе". Как отмечается, организатором встречи выступил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Представители военных ведомств "подчеркнули приверженность обеспечению боевой подготовки и предоставлению поддержки с целью укрепления возможностей Вооруженных сил Украины, чтобы сохранить территориальную целостность страны и продолжить движение в сторону достижения оперативной совместимости с [силами] НАТО".

Обострение в Донбассе

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.
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