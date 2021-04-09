Обзор иноСМИ: США могут погубить Олимпиаду

США могут погубить Олимпиаду

Китай возмутили угрозы властей США возможным бойкотом зимней Олимпиады-2022 в Пекине (причиной американцы называют нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе). Как пишет Asahi Shimbun, КНР будет следить за тенденциями в международном сообществе, но особое внимание уделит реакции Японии : если она последует за США, китайцы могут ответить бойкотом Игр-2021 в Токио.

В японском правительстве ситуацию комментируют максимально аккуратно: «сейчас Япония не обсуждает с США какие-либо меры в отношении Олимпиады-2022». Asahi Shimbun отмечает, что японских интернет-пользователей это пугает. Они решили, что олимпийскому движению пришел конец, так как мир снова разделен на два лагеря. «Токийская Олимпиада пропала», - пишут они.

«Игра мускулами или подготовка к войне»

Загородний предположил, что после очередного обострения в Донбассе могут появиться российские миротворцы - через одобрение Совбеза ООН . «Определенная вероятность развития ситуации по военному пути существует. Однако пока наблюдается пассивное сопротивление «руководителей» «Л/ДНР» военному сценарию: они, конечно, спустили приказ о мобилизации, но население не горит желанием воевать», - заявил он.

Ошибка США: «Россия просила лишь немного уважения»

Обозреватель канадского издания La Presse Кристиан Дюфур раскритиковал последние заявления президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине . По мнению Дюфура, хоть у России и нет мощи СССР, она не превратилась в «ничтожную страну» - с ее-то ядерным арсеналом, местом в Совете Безопасности ООН, огромной территорией и энергетическими ресурсами, в которых нуждается Европа.

«При всем уважении к тем, кто путает мораль и политику, если и есть одна область, где нельзя говорить всю правду, так это международная политика», - так автор обратился к Байдену.

Также Дюфур заявил об «эгоцентричном характере» США, из-за которого страна совершила множество ошибок, включая «безумное вторжение в Ирак» и управление развалом СССР. «Распад ядерной империи, который мог привести к кровопролитию, был осуществлен мирно, и Россия лишь просила минимума уважения, но даже этого США ей не дали», - заключил он.

Только пять украинцев полностью привились от COVID-19

К 8 апреля только пять человек на Украине полностью привились от COVID-19 - то есть получили две дозы вакцины. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные украинского правительства.

Первую дозу пока получили 353 142 украинца. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что, согласно составленному властями плану, до конца 2021 года прививки должны получить 70 процентов взрослого населения Украины. Для выполнения плана нужно ежемесячно ставить по шесть миллионов прививок.

Беда Кардашьян: как женщинам навязывают нездоровую ложь

Если вы хотите создать у дочерей позитивное представление о себе, одна из самых важных вещей - оградить их от нереалистичных представлений о женском теле, пишет Бетани Мандель в своем материале для New York Post. В детстве автора журналы мод и куклы Барби сводили с ума любую девушку, пытающуюся сравнить себя с недостижимым идеалом, а теперь их место заняла семья Кардашьян , считает Мандель.

Она отметила, что фото Хлои Кардашьян без ретуши, недавно появившееся в соцсетях, привело звезду в ярость. Ее команда попыталась добиться удаления снимка отовсюду, а затем Хлои объяснила свою реакцию «недостижимыми стандартами, навязанными ей обществом».