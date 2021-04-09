«Идут нечистые игры»: Посол России в Австрии о «Спутнике V»

Посол России Австрии Дмитрий Любинский заявил о "нечистых играх" вокруг российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, договор на поставку вакцины в Австрию почти готов, в случае его подписания на следующей неделе первые партии препарата могли бы быть доставлены до конца апреля.

"С поставками других вакцин есть проблемы, мы готовы помочь Австрии. Но вокруг идут нечистые игры. Речь идёт об интересах огромных фармконцернов. На карту поставлены миллиарды и ещё раз миллиарды", - сказал Любинский в интервью австрийской газете Salzburger Nachrichten.

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"Вакцина с самого начала представлялась в плохом свете. Потом Lancet опубликовал позитивный анализ о ней. Около 60 стран уже применяют "Спутник V". Теперь вдруг говорят, что производства недостаточно. Это лоббизм нападет повсюду. Он гласит о том, что "Спутник" не следует использовать, потому что вакцина российская. Но люди, в том числе в Австрии, видят это. Согласно опросам, две трети готовы привиться этой вакциной", - заключил Любинский.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.

По его словам, все процедуры в EMA длятся очень долго, в том числе поэтому Европа в вопросе вакцинации отстает, например, от Великобритании и США, передает РИА «Новости».

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«Есть страны в Европе, которые используют несколько вакцин, например, Венгрия или Сербия, которые также используют «Спутник V», что является большим преимуществом этих стран, потому что они быстрее могут привить население. Это спасает жизни, сохраняет рабочие места», – сказал Курц.

Переговоры Австрии и России по вакцине вышли на финишную прямую

Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал о прогрессе на переговорах по поставкам вакцины «Спутник V» с Россией: диалог вышел на финишную прямую. Его цитирует ТАСС.

«Интенсивные переговоры позади, они прошли хорошо. Мы находимся "на последних метрах" в том, что касается закупки "Спутника V"», — отметил политик в разговоре с журналистами. Курц также заявил, что Австрия может заказать российскую вакцину уже на следующей неделе.

Страна-производитель вакцины против коронавируса не имеет значение, если препарат эффективен и безопасен. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет газета Kronen Zeitung.

«Важно только то одно, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она», — сказал Курц. Он отметил, что с февраля ведутся переговоры с Россией о поставках «Спутник V» в Австрию.

Канцлер добавил, что если удастся получить 1 млн доз вакцины «Спутник V», то Австрии удастся раньше вернуться к нормальной жизни. «И мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест», — сказал Курц.

Вакцинация населения от нового коронавируса превратилась в геополитический конфликт, в котором Евросоюз оказался неконкурентоспособен с другими частями мира. Об этом заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.

Курц, в частности, назвал проблемой тот факт, что, например, Великобритания и США быстрее получают вакцины и прививают население от коронавируса, чем страны - члены ЕС.

"Если Европа сейчас не сможет добиться того, чтобы по меньшей мере страны в Евросоюзе были одинаково быстрыми [в вакцинации], тогда это все будет еще проблематичнее. Вакцинация уже сейчас - это геополитический конфликт. Мы в качестве ЕС здесь не настолько конкурентоспособны с другими частями мира, какими мы вообще-то должны быть. Если сейчас еще будет ссора и напряженность внутри Евросоюза из-за того, что в Болгарии люди не получают вакцину, а на Мальте уже к маю они будут привиты, тогда это нанесет массивный ущерб Европейскому союзу", - сказал Курц в эфире ток-шоу на телеканале Krone.TV.

Курц заявил 12 марта, что вакцины от нового коронавируса распределяются между членами ЕС непропорционально численности их населения, и, вопреки договоренности глав государств и правительств ЕС, в рамках управляющего совета ЕС могли быть заключены тайные соглашения между фармкомпаниями и медицинскими чиновниками европейских стран. В результате этого пять стран Евросоюза - Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия - потребовали провести саммит ЕС для обсуждения проблемы справедливого распределения вакцин. 16 марта Курц заявил, что несколько стран ЕС требуют от Еврокомиссии создать корректирующий механизм для организации распределения вакцин пропорционально численности населения стран сообщества.

Сообщения СМИ о том, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проводит проверку клинических испытаний «Спутника V» на соответствие этическим нормам, не соответствует действительности, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Сообщение о проверке в отношении клинических испытаний вакцины «Спутник V», опубликованное сегодня Financial Times, является некорректным. Команда «Спутника V» проходит обычную процедуру одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), в рамках которой надлежащая клиническая практика (GCP) является стандартной для всех вакцин», – сообщил РФПИ в Twitter Sputnik V.

EMA специально пригласили для проведения экспертизы регистрационного досье, для этого предоставляется вся необходимая документация.

Ложные сообщения анонимных источников пытаются повлиять на объективность процедуры одобрения EMA, подчеркнули в РФПИ.

Ранее Financial Times сообщило, что ЕМА якобы планирует проверить соответствие проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявлял, что Евросоюз не спешит допускать на рынок вакцину «Спутник V» из-за опасения высоких качеств российского препарата, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам.

История вопроса

В Австрии коронавирусом заразились 568 914 человек, погибли 9 586 пациентов.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».