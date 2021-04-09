Украинские силовики обстреляли окраины Донецка

В представительстве добавили, что украинские силовики также обстреляли населенный пункт Доломитное, выпустив 35 гранат из АГС. В представительстве ДНР уточнили, что обстрел по направлению Пески – Веселое зафиксирован в 18.35, а населенный пункт Доломитное был обстрелян в 19.00.